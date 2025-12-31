حكم الدعاء في رأس السنة.. هل يجوز تخصيص بعض الأوقات؟

حكم الدعاء في رأس السنة وتخصيص بعض الناس أوقات كثيرة للدعاء وربط الدعاء بيوم أو تاريخ أو حدث معين أجازت دار الإفتاء المصرية هذا الأمر موضحة أن الدعاء مطلوب في كل وقت ، أما تخصيص دعاء لرأس السنة سواء كانت الميلادية أو الهجرية على اعتبار أنه عام جديد هل جائز شرعاً أم أن هذا الأمر بدعة، وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه جائز شرعًا ، ولاشيء فيه لكن هناك آراء أخرى اختلفت في هذا الأمر نعرضها في التقرير التالي.

حكم الدعاء في رأس السنة

يبحث الكثير عبر محرك البحث جوجل عن دعاء رأس السنة ففي المجربات هناك أدعية وفقًا لفتوى دار الافتاء المصرية وأن دعاء أوَّل السنة هو أن يقول المسلم: "اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَونَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام".

الدعاء في رأس السنة

دار الإفتاء المصرية قالت إن الدعاء جائز وتخصيص يوم معين للدعاء لا شيء فيه أما الفتاوى السلفية تقول إن كل من يهنئ بقول: كل عام وأنتم بخيرـ يدعو للمهنَأ، ولم يفرق العلماء بين من يهنئ بقصد الدعاء، أم بقصد حلول العام الجديد، لكنها حرمت التهنئة بالعام الهجري الجديد.

الدعاء آخر السنة

الدعاء آخر السنة أن يقول في آخر أيامها: "اللهم ما عَمِلْتُ في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم تَرْضَه ولم تنسه، وحَلُمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التَّوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه، فاغفرْ لي، وما عَمِلْتُ فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثَّواب، فأسألك أن تتقبَّلَه مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم والدعاء المشار إليه في السؤال هما من الأدعية المستحسَنة المأثورة عن مشايخ السادة الحنابلة منذ نحو ألف سنة الدعاء في رأس السنة: "اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام".

اللهُم إني أستودعك سنة من عمري بأن تغفرها لي ، و ترحمني وتعفو عني وان تُبارك لي في أيامي القادِمة وتصلح نفسي و تُيسر أمري يا رب لا تفجعني بفقد أحد فلا طاقة لي لفقد الاحباب ، ربي احفظ لي منْ حولي و لا تحرمني قريبْا ۆ لا بعيدا.

دعاء العام الجديد

في بداية العام الجديد يستحب لكل مسلم أن يدعو الله بكل أمنية يتمناها أو يدعوا بالخير في العموم ويستقبل هذا العام الجديد بالصلاة والذكر والاستغفار والتسبيح ويستحب للمسلم أن يقول اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين و مرض وهم وغم واجعله عام مليء بالافراح وكل ما يسرنا يا كريم.

- في أول فجر في العام الجديد اللهم اجعله بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن.

اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يارب العالمين.

-اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.

-اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه ونسيته أنا ولم تنسه أنت وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جرئتي عليك اللهم أستغفرك منه فاغفر لي.

- اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها، وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها، وأرغب إليك؟ أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.

-يا رب استودعتك بداية سنة جديدة، اللهم اجعلها أجمل مما نتمنى، وأكتب لنا تغيرًا للأفضل في أحوالنا وحقق لنا خيرًا مما نتمنى.

-اللهم حقق في هذا العام كل امانيه وزد في ايمانه وأعنه على طاعتك ووفقه يارب واصلح قلبه وحقق أحلامه.

-الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها.

-اللهم ابقي لنا احبابنا وطول لهم في اعمارهم واختم بالصالحات اعمالهم وودع عامهم بمغفرة ذنوبهم ويسر لهم في عامهم الجديد كل ما تحبه وترضاه من اعمال الخير وجنبهم سواء.

اللهم يا محول الأحوال … حول حالي إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال.

اللهم اني أسألك خير هذه السنة المقبلة :يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهَلًكَتِها، وأرغبُ إليك أن تحفظ عليَّ فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي.

اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي ، اللهم وما عملت من عملٍ ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبَّله مني ، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين.

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إنّ نسألك بحق هذا اليوم أن تسهل علينا كل صعب عسير وان تتحقق أمانينا وأن ترزقنا حياة طيبة مع من نحب وان تجعل هذا العام سعيد على الجميع.

اللهُم اجعله عاماً لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا ما نتمنى .. يا رب العالمين.

اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، و ترحمنا و تعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، و تصلح أنفسنا و تُيسر أمرنا.

اللهّم اكتب لي خير الأقدار في بداية السنة الجديدة اجعلني في ودائعك، يا منّ لا تضيع ودائعه.

تبدأ سنة جديدة لا نعلم خفاياها ولكننا نعلم من مُدبرها ونثق به اللهم اجعلها خيرا وأذقنا السعادة فيها وحقق لنا أمانينا.

اللهم اجعلها سنه أجمل مما مضت واجعل الباقي من عمري خير.

اللهم ما أحببت من خير، فحببه إلينا، ويسره لنا، اللهُم أجعلها سنة خفيفة لطيفة مُكللة بالتوفيق والنجاح.