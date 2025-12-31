قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح يخصص 6 % من ثروته للأعمال الخيرية.. تفاصيل
المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: نطلب دعما دوليا لإنقاذ الفلسطينيين
مترو الأنفاق على أعتاب نقلة تاريخية.. تطوير شامل وخطوط جديدة تغيّر خريطة النقل
أول أيام السنة| طقس الغد شديد البرودة.. وأمطار تضرب بعض المحافظات
أجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة
تباين سعر الدولار في مصر بختام التعاملات
خطوات الحصول على معاش استثنائي 2026
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
حالة الطقس في رأس السنة الليلة.. ماذا قالت الأرصاد؟
اتسرقت إقامته.. طارق السيد يروي أصعب موقف واجه زيزو في البرتغال
إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول
السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بسرقة أسورة المتحف المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

عطية لاشين يصحح مفهوما خاطئا للآية الكريمة«وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا»

د. عطية لاشين
د. عطية لاشين
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، يقول صاحبه: حينما يقع شجار بين شخصين ويكون أحدهما رجل دين، يتدخل بعض الناس ناصحين بقول الله تعالى: «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا»، فهل هذه النصيحة في محلها؟ وما المقصود بـ«الجاهلين» في الآية الكريمة؟

وأجاب لاشين قائلًا: إن القرآن الكريم أرشد إلى دفع السيئة بالحسنة، مستشهدًا بقوله تعالى: «ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون»، كما بيّن النبي ﷺ أن القوة الحقيقية ليست في الغلبة الجسدية، وإنما في التحكم في النفس عند الغضب، مؤكدًا أن الغضب مدخل من مداخل الشيطان، وأن المسلم مأمور بمجاهدة نفسه وتجنب ما يؤدي إلى سيطرة الشيطان عليه.

وأضاف لاشين أن السنة النبوية قدمت ما يمكن وصفه بـ«روشتة علاجية» للتعامل مع الغضب، تبدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ثم تغيير الحالة التي يكون عليها الغاضب، فإن كان قائمًا جلس، وإن لم يهدأ غادر المكان، ثم يأتي الوضوء كعلاج ثالث لأن الشيطان مخلوق من نار ولا يطفئ النار إلا الماء.


وأوضح أن الخطأ الشائع يكمن في استدعاء بعض الآيات القرآنية وتوجيهها إلى أشخاص بعينهم على سبيل الحكم أو التصنيف، مؤكدًا أن الخطاب القرآني جاء عامًا بالوصف لا بالتشخيص، وأن استخدام آية «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا» في مثل هذه المواقف قد يتضمن ذمًّا لطرف ومدحًا لآخر، بما يزيد الخلاف اشتعالًا بدل تهدئته، داعيًا إلى الحذر عند الاستشهاد بالنصوص الشرعية ووضعها في سياقها الصحيح.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية الأوقاف الدعاة عطية لاشين الجاهلون الآيات القرآنية

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

الزمالك

إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

ميناء العريش

إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

الجيزة.. رفع كفاءة محيط الكنائس وتكثيف الخدمات خلال احتفالات عيد الميلاد

محافظ كفر الشيخ

كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيدة دميانة

بالصور

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

محافظ الشرقية يقود حملة للاطمئنان على عدم عودة الإشغالات لشوارع الزقازيق

بابا نويل| شخصية حقيقية أم أسطورة؟.. القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

