الجيش الأمريكي يعلن مقتل 3 أشخاص في استهداف 3 سفن تهريب مخدرات

أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية، في بيان فجر يوم الخميس 1 يناير 2026، تدمير ثلاث سفن تهريب مخدرات دفعة واحدة ومصرع 3 أشخاص في العملية.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية: "بتوجيه من وزير الحرب بيت هيغسيث، نفذت فرقة العمل المشتركة "الرمح الجنوبي" ضربات عسكرية على ثلاث سفن تهريب مخدرات كانت تبحر في قافلة في المياه الدولية.

وأضافت القيادة الجنوبية أن هذه السفن تتبع لمنظمات مصنفة إرهابية .

وأشارت في البيان إلى أن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن السفن كانت تعبر على طول طرق تهريب مخدرات معروفة، وأنها نقلت مخدرات فيما بينها قبل الضربات.

وأفادت القيادة الجنوبية في البيان: "قتل ثلاثة إرهابيين من تجار المخدرات كانوا على متن السفينة الأولى في الاشتباك الأول، أما الإرهابيون المتبقون من تجار المخدرات فقد تخلوا عن السفينتين الأخريين وقفزوا في البحر وابتعدوا عن بعضهما قبل أن تؤدي الاشتباكات اللاحقة إلى غرق سفينتيهما".

وذكر البيان أنه وعقب الاشتباكات، أبلغت القيادة الجنوبية خفر السواحل الأمريكي على الفور لتفعيل نظام البحث والإنقاذ.