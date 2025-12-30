الجيش الأمريكي يعترف بشن غارة على قارب لتهريب المخدرات بالمحيط الهادئ

أعلن الجيش الأمريكي عن مقتل شخصين في غارة على قارب يُزعم أنه كان يُستخدم لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ.

ووفق إعلان جيش واشنطن يرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى في حملة واشنطن على تجار المخدرات في المنطقة إلى 107 قتلي على الأقل.

وفي منشور على موقع إكس، قالت القيادة الجنوبية الأمريكية إن "الاستخبارات أكدت أن السفينة كانت تعبر على طول طرق تهريب المخدرات المعروفة في شرق المحيط الهادئ وكانت متورطة في عمليات تهريب المخدرات"، مضيفة أن رجلين قُتلا.

وتضمن المنشور مقطع فيديو بالأبيض والأسود لـ "الضربة الحركية" على قارب صغير، مع ظهور ما يبدو أنه وميض متفجرات وحطام مشتعل.

30 غارة

ومنذ شهر سبتمبر، نفذ الجيش الأمريكي ما لا يقل عن 30 غارة على ما يقول إنها قوارب تستخدم لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، مع وقوع غالبية الهجمات في شرق المحيط الهادئ.