مواجهات قوية مرتقبة في دور الـ 16 بكأس الأمم الإفريقية

اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك بعد انتهاء دور المجموعات اليوم وسط ترقب شديد من الجماهير للأدوار الإقصائية.

وتُقام بطولة أمم إفريقيا في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

وتأكد تأهل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى ثمن النهائي كلًا من:

مصر، الجزائر، نيجيريا، المغرب، السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، بوركينا فاسو، السودان، كوت ديفوار، الكاميرون، موزمبيق، مالي، جنوب إفريقيا، تونس، وتنزانيا.

مباريات الأدوار الإقصائية في كأس أمم أفريقيا 2025

دور الـ 16

3 يناير (الدار البيضاء): مالي × تونس

3 يناير (طنجة): السنغال × السودان

4 يناير (الرباط): جنوب إفريقيا × الكاميرون

4 يناير (الرباط): المغرب × تنزانيا

5 يناير (أكادير): مصر × بنين

5 يناير (فاس): نيجيريا × موزمبيق

6 يناير (مراكش): كوت ديفوار × بوركينا فاسو

6 يناير (الرباط): الجزائر × الكونغو الديمقراطية

ربع النهائي

9 يناير (طنجة): الفائز من (مالي/تونس) يواجه الفائز من (السنغال/السودان)

9 يناير (الرباط): الفائز من (جنوب إفريقيا/الكاميرون) يواجه الفائز من (المغرب/تنزانيا)

10 يناير (أغادير): الفائز من (مصر/بنين) يواجه الفائز من (كوت ديفوار/بوركينا فاسو)

10 يناير (مراكش): الفائز من (الجزائر/الكونغو) يواجه الفائز من (نيجيريا/موزمبيق)

نصف النهائي

14 يناير (طنجة): المتأهل من مسار (مالي/تونس/السنغال/السودان) ضد المتأهل من مسار (مصر/بنين/كوت ديفوار/بوركينا فاسو)

14 يناير (الرباط): المتأهل من مسار (المغرب/تنزانيا/جنوب إفريقيا/الكاميرون) ضد المتأهل من مسار (الجزائر/الكونغو/نيجيريا/موزمبيق)

النهائي

18 يناير (الرباط): الفائز من نصف النهائي الأول ضد الفائز من نصف النهائي الثاني