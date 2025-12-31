قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر: تهنئة المسيحيين بالأعياد انعكاس للقيم الإسلامية السمحة
دعاء استقبال العام الجديد 2026.. أفضل 210 أدعية مستجابة تحقق الأمنيات في دقائق
كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16
معاريف العبرية: جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية ضد حزب الله في لبنان
مراد مكرم يهنئ متابعيه بمناسبة العام الميلادي الجديد
التهم خرده ومكاتب إدارية .. محافظ الغربية يتفقد موقع حريق غزل المحلة بعد السيطرة عليه | صور
أمين الفتوى: العلاقة مع الله دائرة متجددة لا تعرف النهاية
تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بـ كأس الأمم الأفريقية
دياب اللوح: العهد باق للشهداء ومنظمة التحرير المرجعية الوطنية الأولى
أمين سر فتح بالقاهرة: الحركة ستبقى مفجرة للثورة الفلسطينية المعاصرة
المعاملة بالمثل.. مالي وبوركينا فاسو تحظران دخول الأمريكيين إلى أراضيهما
إخماد حريق داخل شركة غزل المحلة.. ومسئول أمني: النيران اشتعلت في خرده والمصانع بعيدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مواجهات قوية مرتقبة في دور الـ 16 بكأس الأمم الإفريقية

أمم إفريقيا
مجدي سلامة

اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك بعد انتهاء دور المجموعات اليوم وسط ترقب شديد من الجماهير للأدوار الإقصائية.

وتُقام بطولة أمم إفريقيا في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

وتأكد تأهل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى ثمن النهائي كلًا من:

مصر، الجزائر، نيجيريا، المغرب، السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، بوركينا فاسو، السودان، كوت ديفوار، الكاميرون، موزمبيق، مالي، جنوب إفريقيا، تونس، وتنزانيا.

مباريات الأدوار الإقصائية في كأس أمم أفريقيا 2025 

دور الـ 16 

3 يناير (الدار البيضاء): مالي × تونس

3 يناير (طنجة): السنغال × السودان

4 يناير (الرباط): جنوب إفريقيا × الكاميرون

4 يناير (الرباط): المغرب × تنزانيا

5 يناير (أكادير): مصر × بنين

5 يناير (فاس): نيجيريا × موزمبيق

6 يناير (مراكش): كوت ديفوار × بوركينا فاسو

6 يناير (الرباط): الجزائر × الكونغو الديمقراطية

ربع النهائي 

9 يناير (طنجة): الفائز من (مالي/تونس) يواجه الفائز من (السنغال/السودان)

9 يناير (الرباط): الفائز من (جنوب إفريقيا/الكاميرون) يواجه الفائز من (المغرب/تنزانيا)

10 يناير (أغادير): الفائز من (مصر/بنين) يواجه الفائز من (كوت ديفوار/بوركينا فاسو)

10 يناير (مراكش): الفائز من (الجزائر/الكونغو) يواجه الفائز من (نيجيريا/موزمبيق)

نصف النهائي 

14 يناير (طنجة): المتأهل من مسار (مالي/تونس/السنغال/السودان) ضد المتأهل من مسار (مصر/بنين/كوت ديفوار/بوركينا فاسو)

14 يناير (الرباط): المتأهل من مسار (المغرب/تنزانيا/جنوب إفريقيا/الكاميرون) ضد المتأهل من مسار (الجزائر/الكونغو/نيجيريا/موزمبيق)

النهائي 

18 يناير (الرباط): الفائز من نصف النهائي الأول ضد الفائز من نصف النهائي الثاني

المتأهلين إلى دور الـ16 المجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

واتساب

للمحافظة على مساحة آيفون.. واتساب يختبر طريقة أذكى لتنظيف التخزين

نقص زيت الفرامل

نقص زيت الفرامل.. متى يكون الأمر طبيعيا ومتى يشير إلى خطر حقيقي؟

سوبارو بفتيس مانيوال

سوبارو تشوق لسيارة WRX STI S4 بفتيس مانيوال

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-

بعد التخفيضات.. تعرف على سعر شيري أريزو 5 المجمعة محليا في 2025‏

هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه

لا يجب تجاهلها.. أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

