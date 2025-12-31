المطربة هدى تكشف سر بداياتها الغنائية: «بدأت بكل الألوان وليس الشعبي فقط»

تحدّثت المطربة هدى، عن بداية طريقها الغنائي، قائلة: «بدأت الغناء بكل الألوان، وليس اللون الشعبي فقط».



وأضافت، خلال حوارها ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، وتقدمه الإعلامية نهال طايل: «لم أكن أتخيل في بداية مسيرتي الفنية أن أكون مطربة مشهورة أو أظهر على شاشة التلفزيون.. لم يخطر ذلك ببالي».

واسترسلت قائلة: «أنا أحب اللون والغناء الشعبي، وأشعر بسعادة كبيرة بوقوفي على المسرح، والغناء، والحركة، والتفاعل مع الجمهور».

واختتمت حديثها قائلة: «أنا شخصية لا تميل إلى الزعل أو الخناق، وأكثر الأوقات التي أشعر فيها بالضيق تكون عندما تحدث أمور تؤدي إلى توقف العمل».



