المالية: الدولة تطرح فرصا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة

برلماني: الحكومة تدعم المستثمرين وتعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة

برلمانية: الحكومة مستمرة في دعم المستثمرين الجادين وتوفير البنية الأساسية اللازمة لمشروعاتهم

برلمانية: توسيع قاعدة الاستثمار يسهم في تعزيز جهود الدولة في تطوير البنية التحتية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار ولجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال كجوك، في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية، إن "الساحل الشمالي" أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي؛ بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن استثمارات "رأس الحكمة" و"علم الروم" تؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار

في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، مشيرًا إلى أن الحكومة تطرح فرصًا كبيرة للاستثمارات التنموية في مختلف القطاعات، بما يسهم في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة.



وأوضح" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دعم المستثمرين الجادين وتوفير البنية الأساسية اللازمة لمشروعاتهم.

من جانبه، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن طرح فرص كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة الجادة في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية.



وأوضحت" الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن

توسيع قاعدة الاستثمار يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.

في سياق متصل، ثمنت النائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن طرح فرص استثمارية كبيرة للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل رؤية واضحة للدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.



وأوضحت "نبيه" في تصريح لموقع "صدى البلد" أن توسيع قاعدة الاستثمار يسهم في تعزيز جهود الدولة في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.