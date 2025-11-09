قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السوبر المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول بأقدام بن شرقي
أسيست زيزو .. بن شرقي يفتتح التهديف لـ الأهلي أمام الزمالك
سبب استبعاد أفشة من مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري
خالد الجندي: نتيجة الاستخارة ليست منامًا ولا تؤدى 3 أيام فقط
رئيس الوزراء يشهد التوقيع علي 55 عقدا بين الاتصالات وشركات التعهيد
النقل: توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل ترسانة لبناء وصيانة السفن في ميناء سفاجا
أبو العينين يدعو لتعميق الشراكة المصرية الصينية: نستهدف توطين الصناعة والتكنولوجيا وجذب مزيد من الاستثمارات
30 دقيقة .. الأهلي يبحث عن أول الأهداف والزمالك يغلق المساحات
إعلام فلسطيني: انقطاع الإنترنت والاتصالات عن قطاع غزة
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الأحد 9 نوفمبر 2025
رئيس الوزراء يشهد مؤتمر صناعة التعهيد في مصر
الشيخ خالد الجندي: الإلحاح في الدعاء عبادة عظيمة.. والله يحب سماع تضرع عبده
أبو العينين يدعو لتعميق الشراكة المصرية الصينية: نستهدف توطين الصناعة والتكنولوجيا وجذب مزيد من الاستثمارات

عبد الرحمن سرحان

وجّه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، دعوة للمستثمرين الصينيين لتعزيز وجودهم في السوق المصرية، مؤكدًا أن مصر تبني الجمهورية الجديدة فاتحة ذراعيها للاستثمار في ظل رؤية وطنية تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة.

وقال أبو العينين، خلال كلمته في منتدى الاستثمار المصري الصيني، إن العلاقات بين القاهرة وبكين تعيش عصرها الذهبي بفضل التكامل بين رؤى المستقبل لدى قيادتي البلدين، مشيرًا إلى أن الصين أثبتت مكانتها كقوة اقتصادية عالمية تسهم في خدمة التنمية والسلم الدولي.

وأكد أن مصر والصين تحتفلان هذا العام بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية، وهي محطة تاريخية تمهد لانطلاقة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي، موضحًا أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تشهد نجاحات بارزة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي.

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن مصر تمتلك عوامل جذب استثمارية متميزة من عمالة شابة مدرّبة وموقع جغرافي فريد يربط ثلاث قارات، إلى جانب قيادة سياسية داعمة للاستثمار وتوفر بيئة أعمال مستقرة ومحفزة.

ودعا أبو العينين المستثمرين الصينيين إلى الاستفادة من فرص التصنيع المحلي، والمشاركة في مشروعات الطاقة والتكنولوجيا والمدن الصناعية الجديدة، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان هو جوهر الشراكة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة.

