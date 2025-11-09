أبو العينين يدعو لتعميق الشراكة المصرية الصينية: نستهدف توطين الصناعة والتكنولوجيا وجذب مزيد من الاستثمارات

وجّه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، دعوة للمستثمرين الصينيين لتعزيز وجودهم في السوق المصرية، مؤكدًا أن مصر تبني الجمهورية الجديدة فاتحة ذراعيها للاستثمار في ظل رؤية وطنية تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة.

وقال أبو العينين، خلال كلمته في منتدى الاستثمار المصري الصيني، إن العلاقات بين القاهرة وبكين تعيش عصرها الذهبي بفضل التكامل بين رؤى المستقبل لدى قيادتي البلدين، مشيرًا إلى أن الصين أثبتت مكانتها كقوة اقتصادية عالمية تسهم في خدمة التنمية والسلم الدولي.

وأكد أن مصر والصين تحتفلان هذا العام بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية، وهي محطة تاريخية تمهد لانطلاقة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي، موضحًا أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تشهد نجاحات بارزة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي.

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن مصر تمتلك عوامل جذب استثمارية متميزة من عمالة شابة مدرّبة وموقع جغرافي فريد يربط ثلاث قارات، إلى جانب قيادة سياسية داعمة للاستثمار وتوفر بيئة أعمال مستقرة ومحفزة.

ودعا أبو العينين المستثمرين الصينيين إلى الاستفادة من فرص التصنيع المحلي، والمشاركة في مشروعات الطاقة والتكنولوجيا والمدن الصناعية الجديدة، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان هو جوهر الشراكة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة.