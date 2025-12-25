أحمد حمودة: أداء صلاح أمام زيمبابوي ليس عليه علامات استفهام.. وإمام عاشور بديل أفضل

أشاد أحمد حمودة، نجم نادي المقاولون العرب السابق، بأداء محمد صلاح خلال ظهوره الأخير مع منتخب مصر، مؤكدًا أن اللاعب لا توجد عليه أي علامات استفهام، خاصة بعد تسجيله هدف الفوز، مشددًا على أنه يستحق تقييم 9 من 10 نظير ما قدمه داخل الملعب.

منتخب مصر

وخلال تواجده ضيفًا على برنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الكابتن خالد الغندور، أوضح حمودة أن إمام عاشور يُعد من أفضل اللاعبين في مصر حاليًا، لكنه كان بعيدًا عن مستواه المعتاد في الفترة الأخيرة، وهو ما كان يستدعي عدم الدفع به أساسيًا منذ البداية، معتبرًا أن الجهاز الفني أخطأ في إشراكه من البداية قبل أن يصحح الخطأ بسحبه سريعًا، مؤكدًا أن نزوله كبديل كان سيغير شكل المنتخب وقد يسهم في التسجيل أو الصناعة.

وتطرق حمودة للحديث عن مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب، مؤكدًا أنه كان لا بد من تواجد بعض لاعبي المنتخب الأول من أجل تجهيزهم قبل كأس أمم أفريقيا، مع ضرورة وجود تنسيق أكبر بين المنتخب الأول ومنتخب كأس العرب لتحقيق أقصى استفادة فنية.

كما انتقد اختيارات القائمة المشاركة في البطولة، معتبرًا أنها لم تكن موفقة، وكان من الأفضل الاعتماد على لاعبين شباب وناشئين لاكتشاف جيل جديد يخدم الكرة المصرية مستقبلًا.

وفي ختام تصريحاته، شدد أحمد حمودة على ضرورة لعب منتخب مصر بمهاجم صريح في مواجهة جنوب أفريقيا، سواء مصطفى محمد أو صلاح محسن، مشيرًا إلى أن حسام حسن مدرب جريء ونجح في العودة للمباراة، وهو ما يُحسب له، معربًا في الوقت نفسه عن أمنيته بمشاركة أحمد سيد زيزو في مركز الظهير الأيمن أمام زيمبابوي لاستغلال إمكانياته بشكل أفضل.