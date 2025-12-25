قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل استخدام شبكات الواي فاي دون إذن أكل لأموال الناس بالباطل؟.. الإفتاء توضح
15.7 مليون سائح.. خريطة مضاعفة عوائد السياحة المصرية إلى 30 مليار دولار
مستشار مجلس الوزراء: الدولة تعمل من أجل المواطن البسيط والمرحلة المقبلة لقطف ثمار الإصلاح
بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير
أستراليا: اعتقال رجل بعد تأييده لهجوم سيدني على وسائل التواصل الاجتماعي
كأس أمم أفريقيا.. محمد عبدالجليل يتوقع نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا
قرآن الفجر.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يصحح اعتقادا خاطئا
تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة
محامي أمريكي: نتنياهو اعترف بأن تعيين بن غفير وسموتريتش كان "خطأً" ولم يُصلحه
قوات الأمن السورية تعتقل زعيم تنظيم داعش في دمشق
في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم
أحمد حمودة: أداء صلاح أمام زيمبابوي ليس عليه علامات استفهام.. وإمام عاشور بديل أفضل

منتخب مصر
باسنتي ناجي

أشاد أحمد حمودة، نجم نادي المقاولون العرب السابق، بأداء محمد صلاح خلال ظهوره الأخير مع منتخب مصر، مؤكدًا أن اللاعب لا توجد عليه أي علامات استفهام، خاصة بعد تسجيله هدف الفوز، مشددًا على أنه يستحق تقييم 9 من 10 نظير ما قدمه داخل الملعب.

وخلال تواجده ضيفًا على برنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الكابتن خالد الغندور، أوضح حمودة أن إمام عاشور يُعد من أفضل اللاعبين في مصر حاليًا، لكنه كان بعيدًا عن مستواه المعتاد في الفترة الأخيرة، وهو ما كان يستدعي عدم الدفع به أساسيًا منذ البداية، معتبرًا أن الجهاز الفني أخطأ في إشراكه من البداية قبل أن يصحح الخطأ بسحبه سريعًا، مؤكدًا أن نزوله كبديل كان سيغير شكل المنتخب وقد يسهم في التسجيل أو الصناعة.

وتطرق حمودة للحديث عن مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب، مؤكدًا أنه كان لا بد من تواجد بعض لاعبي المنتخب الأول من أجل تجهيزهم قبل كأس أمم أفريقيا، مع ضرورة وجود تنسيق أكبر بين المنتخب الأول ومنتخب كأس العرب لتحقيق أقصى استفادة فنية. 

كما انتقد اختيارات القائمة المشاركة في البطولة، معتبرًا أنها لم تكن موفقة، وكان من الأفضل الاعتماد على لاعبين شباب وناشئين لاكتشاف جيل جديد يخدم الكرة المصرية مستقبلًا.

وفي ختام تصريحاته، شدد أحمد حمودة على ضرورة لعب منتخب مصر بمهاجم صريح في مواجهة جنوب أفريقيا، سواء مصطفى محمد أو صلاح محسن، مشيرًا إلى أن حسام حسن مدرب جريء ونجح في العودة للمباراة، وهو ما يُحسب له، معربًا في الوقت نفسه عن أمنيته بمشاركة أحمد سيد زيزو في مركز الظهير الأيمن أمام زيمبابوي لاستغلال إمكانياته بشكل أفضل.

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

وزير الأوقاف

الأوقاف تتخذ إجراءات عاجلة بعد خلاف مواطن وعامل حول مستوى صوت مكبرات المسجد

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

تعرف على موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما

بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

الامتحانات

وكيل تعليم المنوفية: المعلمون ملتزمون بقرار عدم استخدام الموبايل في اللجان

والد الطفل زين

والدة الطفل زين ترد على ادعاء طليقة أحمد صلاح بمنعه من رؤية ابنه

أحمد الأب المحروم من أبنه منذ 6 سنوات بعد إنفصاله عن زوجته

ليه مشوفش ابني؟.. أب محروم من ابنه يدخل في حالة بكاء

بالصور

أفضل كيك شتوي بـ 5 حبات فقط.. طريقة كيكة التمر

إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر قطيفة.. شاهد

أبرزهم هند صبرى وأحمد عزمى .. نجوم الفن في عزاء الماكيير محمد عبد الحميد

أجرأ إطلالات سوزي الأردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

الماكيير محمد عبد الحميد

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

