أحمد حمودة: مجموعة الزمالك أقوى من دوري أبطال أفريقيا

صرّح أحمد حمودة نجم نادي المقاولون العرب السابق، بأن النادي الأهلي يمتلك القدرة على الفوز بجميع مبارياته في دور المجموعات سواء داخل مصر أو خارجها، نظرًا لقوة الفريق واستقراره الفني.

وأكد حمودة خلال استضافته في برنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور عبر قناة المحور، أن الأهلي قدم أداءً مميزًا أمام شبيبة القبائل الجزائري، مشيرًا إلى أن الفريق يتمتع بميزة الضغط المتقدم التي تعد من أهم نقاط قوته، إلا أن المدرب ييس توروب ما زال يفقد هذه السمة خلال أول ربع ساعة من المباريات قبل أن يتحسن الأداء تدريجيًا.

وأضاف نجم المقاولون السابق أن أداء الأهلي يتطور من مباراة لأخرى، مؤكدًا أن أشرف بن شرقي يُعد أفضل لاعبي الفريق بعد النجم تريزيجيه، لما يقدمه من حلول هجومية وقدرة على صناعة الفارق.

وتحدث حمودة عن بطولة الكونفدرالية مؤكدًا أن مجموعة الزمالك والمصري هي الأقوى مقارنة بكل مجموعات دوري أبطال أفريقيا، نظرًا لقوة المنافسين وصعوبة المواجهات المنتظرة في الجولات القادمة.

كما اعتبر أن النادي المصري أقوى من شبيبة القبائل الجزائري في الوقت الحالي، نظرًا لما يمتلكه من عناصر مميزة وأداء متماسك.

وعن الزمالك، أوضح حمودة أن الفريق الأبيض تمكن من انتزاع ثلاث نقاط مهمة من زيسكو الزامبي رغم سوء الأداء، مؤكدًا أن الفوز خارج الديار يظل له قيمة كبيرة مهما كانت الظروف الفنية.