بعد إيقاف القيد .. الغندور: الزمالك رايح لمرحلة صعبة

علق خالد الغندور على أزمة إيقاف القيد لنادي الزمالك بسبب قضية جديد له اليوم

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ايقاف قيد جديد للزمالك ٣ فترات و الزمالك رايح لمرحلة صعبة جدا ".



كشف مصدر بنادي الزمالك عن أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف القيد للأبيض لمدة 3 فترات متتالية، الذي صدر اليوم، بسبب مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق .

وكان " فيفا" أعلن عبر الموقع الرسمي للاتحاد اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 عن إيقاف القيد للزمالك لمدة ثلاث فترات متتالية.

وأوضح المصدر أن الزمالك مطالب بسداد مبلغ 600 ألف دولار تقريبا للمدير الفني السويسري كي يتمكن من رفع إيقاف القيد.

و سبق وأعلن الاتحاد الدولي من قبل عن إيقاف القيد للزمالك في أربع قضايا تتعلق بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق ومعاونيه.