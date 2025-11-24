قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
رياضة

ناقد رياضي يكشف إيقاف رفع القيد على الزمالك في هذه الحالة

الزمالك
الزمالك
ميرنا محمود

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت تفاصيل  إيقاف قيد الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت :توضيح مهم جدا .. ايقاف القيد ٣ فترات للزمالك .. لو الزمالك دفع المبلغ اللي عليه في القضية دي قبل فترة القيد الشتوية في يناير 

و تابع :ساعتها ايقاف القيد يترفع مباشرة ويقدر يقيد لاعيبه جديده عادي في يناير .. لو مدفعشي المبلغ لحد يناير ساعتها هيتوقف ٣ فترات قيد الشتوي الجاي والصيفي في نهاية الموسم والشتوي اللي بعده يناير ٢٠٢٧.

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن أن قرار  الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف القيد للأبيض لمدة 3 فترات متتالية، الذي صدر اليوم، بسبب مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق .

وكان " فيفا" أعلن عبر الموقع الرسمي للاتحاد اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 عن إيقاف القيد للزمالك لمدة ثلاث فترات متتالية.

وأوضح المصدر أن الزمالك مطالب بسداد مبلغ 600 ألف دولار تقريبا للمدير الفني السويسري كي يتمكن من رفع إيقاف القيد.

و سبق وأعلن الاتحاد الدولي من قبل عن إيقاف القيد للزمالك في أربع قضايا تتعلق بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق ومعاونيه.

وأصبح عدد القضايا على الزمالك خمس قضايا حتى الآن منها قرار إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات الصادر اليوم.

