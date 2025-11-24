260 ألف دولار.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن قضايا الزمالك

علق الـ خبير تحكيمي عامر العمايرة علي ازمة قيد النادي الزمالك بسبب 5 قضايا

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: ‏بعيداً عن الانتماءات والتشجيع والذي ليس له علاقة بالقضايا واللوائح أنا مستغرب جداً من إدارة نادي الزمالك لعدم تسوية 5 قضايا (جوميز و مساعديه الثلاثة و جروس) رغم قلة المبلغ حوالى 260 ألف دولار.



وكشف مصدر بنادي الزمالك عن أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف القيد للأبيض لمدة 3 فترات متتالية، الذي صدر اليوم، بسبب مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق .

وكان " فيفا" أعلن عبر الموقع الرسمي للاتحاد اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 عن إيقاف القيد للزمالك لمدة ثلاث فترات متتالية.

وأوضح المصدر أن الزمالك مطالب بسداد مبلغ 600 ألف دولار تقريبا للمدير الفني السويسري كي يتمكن من رفع إيقاف القيد.

و سبق وأعلن الاتحاد الدولي من قبل عن إيقاف القيد للزمالك في أربع قضايا تتعلق بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق ومعاونيه.

وأصبح عدد القضايا على الزمالك خمس قضايا حتى الآن منها قرار إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات الصادر اليوم.