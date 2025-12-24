الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

تحدثت الفنانة جهاد حسام الدين، عن أحدث افلامها “لما النور بيقطع” الذي شارك في الدورة السابعة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير وأيضًا عن ردود الفعل على مسلسل “كارثة طبيعية” الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وقالت جهاد حسام الدين خلال لقائها مع موقع “صدى البلد” ، أن فيلم “لما النور بيقطع” تم تنفيذ فكرته منذ 3 سنوات وهو فيلم ميوزكال ، مشيرة أنها تعتبر هذه التجربة تحمل شغفًا كبيرًا لأن فكرته جاءت بينها وبين اصدقائها وقدت بحب وتعاون.

وعن التعاون مع محمد سلام وردود الفعل على مسلسل “كارثة طبيعية”، اعربت جهاد حسام الدين عن سعادتها بهذا النجاح والدور الذى نال إعجاب الجمهور بشكل كبير ، مؤكدًا انها قدمت هذا المسلسل بحب كبير وشعرت انها متعلقة بالدور بشكل كبير.

وعن التعاون مع الفنان محمد سلام ، قالت جهاد أن التعاون مع محمد سلام ممتع للغاية وانه فنان مجتهد وخلوق للغاية.

وعن إمكانية طرح جزء ثانى من المسلسل ، قالت جهاد انها حتى الأن لا تملك معلومة مؤكدة بشأن طرح جزء جديد من المسلسل او لا.

مسلسل كارثة طبيعية

تدور أحداث مسلسل “كارثة طبيعية” في مزيج بين الكوميديا الواقعية والدراما الاجتماعية، حول شاب من أسرة بسيطة يحاول بناء حياته وسط التحديات اليومية، قبل أن يجد نفسه في مواجهة حدث يغيّر مصير عائلته بالكامل. يشارك في بطولته محمد سلام وجهاد حسام الدين، والعمل من تأليف أحمد عاطف فياض.