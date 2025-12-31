إنجازات كبيرة لقطاع الزراعة في عام 2025.. متحدث الوزارة يكشف التفاصيل

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث بأسم وزارة الزراعة، أن عام 2025 ملئ بالتحديات والنجاحات الكبيرة لقطاع الزراعة، مشيرا إلى أنه وصلنا لإكتفاء ذاتي في عدد من السلع الأساسية منها بيض المائدة والأسماك واللحوم الحمراء والدواجن.

وقال خالد جاد، خلال لقاء له لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه وصلنا 9 مليون طن صادرات مصرية للخارج، مؤكدا أن هناك زيادة 800 الف طن عن العام السابق، إضافة إلى فتح العديد من الأسواق في الخارج.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الزراعة، أن التوريد في محصول القمح وصل إلى 4 مليون طن، ولأول مرة انتاجنا وصل إلى 10 مليون طن، إضافة إلى تصدر الأرز المصري المركز الأول عالميا واصبحنا أكثر دولة تنتج الارز.

وأشار خالد جاد إلى أنه كان هناك استنباط 17 صنف جديد من المحاصيل الجقلية، إضافة إلى 33 صنف هجين من الخضر.