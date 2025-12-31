قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الزراعة يقرر رفع سن المتقدمين لمسابقة التعاقد مع الأطباء البيطريين

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل شروط مسابقة التعاقد مع الأطباء البيطريين، برفع الحد الأقصى للسن ليصبح 35 عاما بدلا من 30 عاماً.

وأكد وزير الزراعة، أن ذلك التعديل يستهدف اتاحة الفرصة لأكبر عدد من الكوادر المؤهلة للمشاركة في المسابقة لسد العجز في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بمحافظات الجمهورية، ومنح فرصة عادلة للأطباء الذين اكتسبوا خبرات ميدانية خلال السنوات الماضي، كذلك دعم الهيئة والوحدات البيطرية، بكفاءات متنوعة تساهم في حماية الأمن الغذائي المصري، فضلا عن التكيف مع احتياجات سوق العمل وتطلعات الخريجين.


وأكدت وزارة الزراعة أنه من المقرر أن تنشر بوابة الوظائف الحكومية،  عن الشروط وبدء استقبال الطلبات وفقاً للتعديل الجديد، مشددة على أن معايير الكفاءة والشفافية هي الأساس في عملية الاختيار.

المنظومة البيطرية 

وكان السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد عقد اجتماعا والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث الإجراءات النهائية والآليات التنفيذية الخاصة بالتعاقد مع أكثر من 4500 طبيب بيطري بنظام "الاستعانة"، وذلك بهدف دعم المنظومة البيطرية في كافة محافظات الجمهورية.

علاء فاروق وزير الزراعة لجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأطباء البيطريين محافظات الجمهورية

