فاروق: قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة في 2025

​هنأ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026.

وقال وزير الزراعة في برقيته، إنه بالإصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع العاملين في قطاع الزراعة وفلاحي مصر، يتقدم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام خير ونماء على مصرنا الغالية، وأن يوفقه دائماً لما فيه صالح الوطن والمواطن.

وأكد "فاروق" في برقيته أن قطاع الزراعة شهد في عهد الرئيس السيسي طفرة غير مسبوقة، من خلال المشروعات القومية الكبرى لاستصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي، مشدداً على أن الوزارة مستمرة بكل طاقتها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الفلاح المصري، ورفع كفاءة الإنتاجية الزراعية لمواجهة التحديات العالمية، ورفع معدلات تحقيق الأمن الغذائي.

واختتم وزير الزراعة برقيته بالتأكيد على مواصلة العمل الدؤوب والمخلص، خلف القيادة الحكيمة، لمصر، لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة في كافة ربوع مصر، سائلا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.