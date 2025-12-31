الزراعة في 2025.. طفرة في الصادرات وفتح 25 سوقا جديدة

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث بإسم وزارة الزراعة ووكيل معهد المحاصيل الزراعية، أن هناك إنجاز عام ناجح جدا فى تاريخ الزراعة المصرية، حيث أن الطفرة التي حدثت فى الصادرات الزراعية وأرقامها تعتبر جزء من باقي الأرقام، مشيرا إلى أن الدولة لديها 100% إكتفاء ذاتي فى بيض المائدة والألبان الطازجة، وتقريبا 100% الطيور البيضاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن مصر لديها إكتفاء ذاتي فى بعض السلع التي يحتاجها المواطن، موضحا أنه تم توريد 4 مليون طن من القمح لأول مرة، ومنظومة كارت الفلاح قاربت على تغطية تقريبا جميع المزارعين.

وتابع أن الصادرات الزراعية زادت عن السنوات التي قبلها بما يقرب من حوالي 800 ألف طن، وفتح حوالي 25 سوق جديد، والوصول أكثر من 168 دولة.