الزراعة: ندوات إرشادية عن الأمراض المشتركة مثل السعار وإنفلونزا الطيور

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 230 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 23 إلى 29 ديسمبر الجاري

وخلال هذا الاسبوع نجحت مديرية الطب البيطري بالقاهرة في ضبط 2 طن و211 كجم من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمذبوحة خارج المجازر. وبالتوازي مع الجهود الرقابية، كما نظمت سلسلة ندوات توعوية تناولت مخاطر مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية وأهمية مراقبة متبقيات الأدوية في الغذاء لضمان سلامة المواطنين، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بالحيزة، الانتهاء من تحصين 221,979 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مع ضبط أكثر من 6 أطنان من اللحوم المصنعة والدواجن الفاسدة. كما واصلت مديرية الزراعة متابعة صرف الأسمدة بالجمعيات والتصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية، كما كرمت مديرية الزراعة بالقليوبية المزارعين المتميزين بتسليمهم "فراطات ذرة" دعماً لإنتاجيتهم في المحاصيل الاستراتيجية، كما شنت مديرية الطب البيطري، حملات أسفرت عن ضبط 13 طن دواجن ودهون غير صالحة. كما تضمنت الأنشطة ندوات إرشادية حول الأمراض المشتركة مثل السعار وإنفلونزا الطيور.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بالغربية قوافل علاجية مجانية بقرى مركز السنطة وزفتى، قدمت خدماتها لـ 654 حيواناً و2400 طائر. وفي سياق الرقابة على الأسواق، تمكنت الحملات التفتيشية من ضبط 4864.5 كجم من اللحوم مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما واصلت مديرية الزراعة بالمنوفية جهودها الميدانية بمتابعة الخضروات والمحاصيل الشتوية وصرف الأسمدة، مع نجاحها في إزالة 10 حالات تعدي، كما كثفت مديرية الطب البيطري رقابتها على سير العمل بمجزر هورين، ونفذت حملات تحصين وترقيم واسعة داخل أسواق المواشي بالمحافظة، كما كثفت مديرية الزراعة بكفر الشيخ المتابعة الميدانية للمحاصيل الشتوية بزمام المحافظة، وضمان انتظام صرف الأسمدة للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، مع الاستمرار في حملات إزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية من أي مخالفات، كما نفذت مديرية الزراعة بالدقهلية جولات تفقدية لزراعات القمح والبطاطس، رافقتها ندوات إرشادية متخصصة لدعم المزارعين، بالإضافة إلى حملات إزالة التعديات، كما نظمت مديرية الطب البيطري، ندوة بمدرسة "أوليجا مطر" بدكرنس حول مرض السعار وأهمية التغذية السليمة لإنتاج لبن نظيف، كما اعلنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، الانتهاء من تحصين 519,701 رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية، وتسيير 5 قوافل مجانية عالجت 1632 حيواناً. كما تم ضبط 14 طناً و700 كجم من اللحوم غير الصالحة داخل الثلاجات.

ونظمت مديرية الزراعة بالبحيرة، ندوات ارشادية حول زراعات الفراولة والقمح، لتوصيل التوصيات الفنية للمزارعين، كما تم بحث توفير معدات زراعية جديدة بالتعاون مع جهاز تحسين الأراضي، كما قدمت مديرية الطب البيطري خدمات فحص تناسلي شامل لـ 226 رأس ماشية لرفع كفاءة الإنتاج الحيواني، كما واصلت مديرية الزراعة بالإسكندرية أعمال فحص أشجار النخيل والزينة بحدائق المنتزة وأنطونيادس والحيوان للحفاظ على قيمتها النباتية، كما نظمت ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح، بالتوازي مع حملات تفتيشية على محلات المبيدات وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، كما نفذت مديرية الطب البيطري بمطروح قافلة بيطرية بمركز الضبعة، شملت تجريع 2000 رأس ورش 188 رأس غنم، بالإضافة إلى الكشف الباطني على عدد من الحالات، كما تفقدت المديرية سير العمل بوحدة فوكة البيطرية لضمان تقديم أفضل خدمة للمربين.

بينما تابعت مديرية الزراعة بالإسماعيلية الحالة العامة لمحاصيل القمح، البنجر، والموالح، مع تقديم توصيات فنية وإزالة التعديات، كما نفذت مديرية الطب البيطري حملات توعية عن مرض الجلد العقدي، موضحة طرق الوقاية وأهمية التحصين لحماية الثروة الحيوانية، كما تابعت مديرية الزراعة ببورسعيد الحقول الاسترشادية لزراعة فاكهة "الدراجون فروت"، فضلا عن محاصيل البنجر والقمح والنخيل، كما عقدت ندوات ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، وواصلت إزالة التعديات بزمام المحافظة، كما واصلت مديرية الزراعة بدمياط، المرور على زراعات القمح، والتوعية بأهمية الممارسات الزراعية الحديثة، كما ضبطت مديرية الطب البيطري 560 كجم من أسماك التونة غير الصالحة، ونظمت ندوة إرشادية حول مرض السعار وسبل الوقاية منه.

فيما شاركت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء بالتعاون مع القوات المسلحة في توزيع 100 رأس ماعز عشار على أهالي قرية الخربة، كما كثفت المرور على محلات المبيدات والأسمدة لضمان صلاحيتها، ونظمت ندوة حول التكنولوجيا البسيطة في الصناعات الغذائية، كما واصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء تقديم الدعم الإرشادي للمنتفعين بالتجمعات التنموية وصرف التقاوي المدعمة للشعير والقمح، كما تم فحص النخيل وزراعات الخضر بمدينة نويبع، ومتابعة نسبة إنبات القمح في طور سيناء لضمان أعلى إنتاجية.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بالفيوم قافلة بيطرية مجانية بقرية هوارة المقطع قدمت فحوصات بالسونار وعلاجات للدواجن والماشية، كما شنت حملات تفتيشية على محلات المبيدات والمخصبات للتأكد من تسجيلها بوزارة الزراعة وتوافر الأصناف المصرح بها، كما شارك محافظ المنيا في افتتاح موسم حصاد محصول البطاطس بقرية بردنوها، وسط متابعة ميدانية من مديرية الزراعة التي تفقدت أيضاً زراعات الطماطم بالظهير الصحراوي بمركز العدوة، مع استمرار صرف الأسمدة وإزالة حالات التعدي بزمام المحافظة، كما نظمت مديرية الزراعة بأسيوط، ندوة إرشادية حول تعظيم الاستفادة من المنتجات الريفية وخاصة الألبان، مع مواصلة جولاتها الميدانية بالجمعيات الزراعية لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها بانتظام.

وخلال هذا الاسبوع ايضا كثفت مديرية الطب البيطري بسوهاج من نشاطها التوعوي، حيث عقدت ندوات حول الحمى القلاعية والعترة الجديدة "سات 1"، بالإضافة إلى شرح خطورة الأمراض المشتركة كالسل والبروسيلا ومرض السعار، موجهة المواطنين لكيفية التعامل السليم مع حالات العقر، كما تابعت مديرية الزراعة بقنا الحالة الفنية لزراعات القصب والقمح، ونظمت سلسلة ندوات حول طرق الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه، مع التعريف بالأصناف الجديدة من القصب التي استنبطها مجلس المحاصيل السكرية، كما كثفت مديرية الطب البيطري بالأقصر تواجدها الميداني بأسواق المواشي لإجراء التقصي الوبائي وتوعية التجار بالتحصينات، بينما تابعت مديرية الزراعة نمو محاصيل القصب، الطماطم، والبطاطس، مع ضمان انتظام صرف مستلزمات الإنتاج بالجمعيات، كما نفذت مديرية الطب البيطري بأسوان حملات رقابية على أسواق اللحوم أسفرت عن ضبط 22 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الرسمية، كما قامت اللجان البيطرية بالمرور على أسواق المواشي لإجراء الفحوصات اللازمة والتقصي الوبائي لضمان سلامة القطعان.

