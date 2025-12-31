قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان
غارة جوية أوكرانية على ميناء وخط أنابيب غاز مدينة توابسي الروسية
دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة
أرقام مُرعبة.. تركيا تسجل 53 ألف زلزال في 2025 بمعدل هزة أرضية كل ساعة
عضو اتحاد الكرة: هاني أبو ريدة وراء ظهور أفضل نسخة من حسام حسن في أمم أفريقيا
طبيب بريطاني يكشف عن تغييرات بسيطة في نمط الحياة تخفض الكوليسترول وتُغني عن الأدوية
إعلامي يكشف حقيقة خلافات إمام عاشور وحسام حسن داخل معسكر الفراعنة
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: تشخيص الأمراض عن طريق الذكاء الاصطناعي حرام شرعا
تصعيد خطير .. نتنياهو يكشف معلومات استخباراتية ويُهدّد بقصف مواقع إيرانية جديدة
نتنياهو: نسعى للتعايش مع الفلسطينيين في الضفة الغربية
التوترات في جنوب اليمن.. دعوة مصرية للتعامل بحكمة بعد التطورات بين السعودية والإمارات
كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تنفذ 15 دورة تدريبية حول مكافحة حشيشة الزمير في محصول القمح

الزراعة
الزراعة
شيماء مجدي

نفّذ المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 15 دورة تدريبية بعنوان: "اليوم الكامل للزمير في محصول القمح والحشائش الشتوية الأخرى"، استفاد منها نحو 483 متدربًا، بمختلف المحافظات. 

تكثيف الجهود الإرشادية والتوعوية

وقالت الدكتورة عزة خفاجي، مدير المعمل، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكثيف الجهود الإرشادية والتوعوية للنهوض بمحصول القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي إطار جهود الوزارة لتوسيع دائرة الاستفادة من أحدث المستجدات الفنية الخاصة بمكافحة حشيشة الزمير في محصول القمح والحشائش الشتوية الأخرى بالمحاصيل الحقلية والبستانية والخضر. 

وأشارت خفاجي إلى أن البرنامج التدريبي، استهدف نشر الأساليب العلمية الحديثة لمكافحة حشيشة الزمير والحد من تأثيرها السلبي على محصول القمح، حيث تم تعريف المتدربين بحشيشة الزمير، والتي تُعد من أخطر الحشائش التي تصيب حقول القمح، وسبل مكافحتها بطرق علمية سليمة، مشيرة إلى أن التدريب موجّه للمهندسين الزراعيين العاملين بالإرشاد والمكافحة، وأخصائيي محصول القمح، إلى جانب كبار المزارعين.

 وأضافت أن حشيشة الزمير، المعروفة لدى المزارعين باسم «السابوس»، تمثل تهديدًا حقيقيًا لمحصول القمح، حيث تؤدي في حال انتشارها وعدم مكافحتها إلى انخفاض كبير في الإنتاجية قد يصل إلى 35% أو أكثر، نتيجة شدة منافستها لنباتات القمح على الغذاء والماء. 

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل فكار، وكيل المعمل المركزي لبحوث الحشائش لشؤون الإرشاد والتدريب، أن البرنامج يحاضر فيه نخبة متميزة من أساتذة وباحثي المعمل، وذلك في إطار تفعيل دور الإرشاد الزراعي في دعم محصول القمح من خلال مكافحة الحشائش الضارة. 

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن عدة محاور رئيسية، من بينها: التعريف بأهم الحشائش المنتشرة في محصول القمح وتقسيماتها والخسائر الناتجة عنها، فضلا عن شرح تفصيلي لحشيشة الزمير من حيث الأنواع والخطورة والخسائر الاقتصادية، إضافة إلى أساليب مكافحة الحشائش في القمح، وأنواع مبيدات الحشائش، وآلات الرش وكيفية استخدامها، والاحتياطات الواجب مراعاتها أثناء الرش. وقال إنه تم شرح عملي للتفريق بين حشيشة الزمير ونباتات القمح والحشائش النجيلية الأخرى في مختلف مراحل النمو، مع عرض عينات نباتية.

واستعراض أحدث التوصيات الفنية لمكافحة الحشائش في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر.

الزراعة القمح حشيش الزمير الزمير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

أموال

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

منصة “كيريو” اليابانية

أول رد من منصة كيريو على أزمة “أعطال امتحان البرمجة” لأولى ثانوي

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

وزير العدل ومحافظى قنا والأقصر فى العزاء

أخبار قنا: المحافظ يناقش خطة التسويق الاستثماري للمنطقة الحرة العامة.. وزير العدل يقدّم واجب العزاء لأسرة سهام صبري

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف | زيارة مفاجئة لوزير الصحة لمستشفى الواسطى المركزي | المحافظ يطمئن على استعدادات التعليم لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية

غلق المحال

محافظ الدقهلية يتابع استمرار تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في مواعيدها المحددة

بالصور

دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟

طبيب بريطاني يكشف عن تغييرات بسيطة في نمط الحياة تخفض الكوليسترول وتُغني عن الأدوية

ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟
ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟
ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟

أطعمة تنقص الوزن وتبني العضلات في نفس الوقت .. خبراء تغذية يكشفون السر

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

وداعًا لألم كل شهر .. طرق طبيعية فعّالة لتخفيف آلام الطمث بدون مسكنات

طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية
طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية
طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد