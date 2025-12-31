الزراعة تنفذ 15 دورة تدريبية حول مكافحة حشيشة الزمير في محصول القمح

نفّذ المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 15 دورة تدريبية بعنوان: "اليوم الكامل للزمير في محصول القمح والحشائش الشتوية الأخرى"، استفاد منها نحو 483 متدربًا، بمختلف المحافظات.

تكثيف الجهود الإرشادية والتوعوية

وقالت الدكتورة عزة خفاجي، مدير المعمل، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكثيف الجهود الإرشادية والتوعوية للنهوض بمحصول القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي إطار جهود الوزارة لتوسيع دائرة الاستفادة من أحدث المستجدات الفنية الخاصة بمكافحة حشيشة الزمير في محصول القمح والحشائش الشتوية الأخرى بالمحاصيل الحقلية والبستانية والخضر.

وأشارت خفاجي إلى أن البرنامج التدريبي، استهدف نشر الأساليب العلمية الحديثة لمكافحة حشيشة الزمير والحد من تأثيرها السلبي على محصول القمح، حيث تم تعريف المتدربين بحشيشة الزمير، والتي تُعد من أخطر الحشائش التي تصيب حقول القمح، وسبل مكافحتها بطرق علمية سليمة، مشيرة إلى أن التدريب موجّه للمهندسين الزراعيين العاملين بالإرشاد والمكافحة، وأخصائيي محصول القمح، إلى جانب كبار المزارعين.

وأضافت أن حشيشة الزمير، المعروفة لدى المزارعين باسم «السابوس»، تمثل تهديدًا حقيقيًا لمحصول القمح، حيث تؤدي في حال انتشارها وعدم مكافحتها إلى انخفاض كبير في الإنتاجية قد يصل إلى 35% أو أكثر، نتيجة شدة منافستها لنباتات القمح على الغذاء والماء.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل فكار، وكيل المعمل المركزي لبحوث الحشائش لشؤون الإرشاد والتدريب، أن البرنامج يحاضر فيه نخبة متميزة من أساتذة وباحثي المعمل، وذلك في إطار تفعيل دور الإرشاد الزراعي في دعم محصول القمح من خلال مكافحة الحشائش الضارة.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن عدة محاور رئيسية، من بينها: التعريف بأهم الحشائش المنتشرة في محصول القمح وتقسيماتها والخسائر الناتجة عنها، فضلا عن شرح تفصيلي لحشيشة الزمير من حيث الأنواع والخطورة والخسائر الاقتصادية، إضافة إلى أساليب مكافحة الحشائش في القمح، وأنواع مبيدات الحشائش، وآلات الرش وكيفية استخدامها، والاحتياطات الواجب مراعاتها أثناء الرش. وقال إنه تم شرح عملي للتفريق بين حشيشة الزمير ونباتات القمح والحشائش النجيلية الأخرى في مختلف مراحل النمو، مع عرض عينات نباتية.

واستعراض أحدث التوصيات الفنية لمكافحة الحشائش في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر.