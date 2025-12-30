لتقليص فجوة الأعلاف.. الزراعة تطلق مؤتمر محاور الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات مؤتمر "محاور الاستدامة لإنتاج الأعلاف وتقليص الفجوة العلفية في مصر"، والذي نظمه معهد بحوث الإنتاج الحيواني، التابع لمركز البحوث الزراعية، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ضوء اهتمام الدولة بقضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

وافتتح فعاليات المؤتمر المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.

وأكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، على أهمية هذا المؤتمر في تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة في منظومة إنتاج الأعلاف، وفتح آفاق جديدة للحلول المبتكرة والعملية، من خلال استعراض أحدث الأبحاث والتطبيقات التكنولوجية.

وأشار إلى أن تلك المجالات، تشمل: تطوير مصادر الأعلاف البديلة والمحلية، استخدام الإضافات العلفية المحسّنة لرفع كفاءة التحويل الغذائي، تطبيق تقنيات إنتاج موفرة للمياه والطاقة، فضلا عن تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى قيمة مضافة.

وأكد على أهمية التركيز على الجوانب العلمية والتطبيقية، والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمحاصيل العلفية، وتعزيز الشراكات الفعّالة بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات البحثية، إلى جانب دعم المربين وصغار المنتجين بالمعرفة والخبرات الحديثة، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي.

وفي كلمته، أكد الدكتور عادل عبد العظيم أن المؤتمر يأتي في إطار دعم الدولة لتنفيذ الأهداف الوطنية للتنمية الزراعية والحيوانية المستدامة، مشيرًا إلى أن استدامة إنتاج الأعلاف تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأوضح أن مركز البحوث الزراعية يعمل على تطوير بدائل علفية غير تقليدية تسهم في تقليص الفجوة العلفية وخفض الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أهمية البحث العلمي التطبيقي وتعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية والقطاع الخاص والمزارعين، وأن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لطرح حلول عملية تدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

من جانبه، أشار الدكتور عبد العزيز نور رئيس الجمعية العربية للبيئة ورئيس المؤتمر، إلى أن الفجوة العلفية تُعد تحديًا ممتدًا منذ ستينيات القرن الماضي، مؤكدًا أن الهدف من المؤتمر هو العمل على تقليل الفجوة العلفية من خلال برنامج قومي شامل يعتمد على آليات متعددة وحلول علمية وعملية لمعالجة هذه المشكلة في مصر.

ومن ناحيته أوضح الدكتور محمد الشافعي مدير معهد الإنتاج الحيواني ونائب رئيس المؤتمر، أن انعقاد المؤتمر السابع للمعهد بالتعاون مع الجمعية العربية للبيئة يأتي ثمرةً للتعاون المشترك بين الجانبين، في إطار بحث سبل سد الفجوة العلفية ومواجهة نقص الأعلاف ودعم استدامة الإنتاج الحيواني.

وحضر فعاليات المؤتمر حضور الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للإنتاج، والدكتور سعد موسى نائب رئيس المركز للبحوث، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة الأسبق، وعدد من مديري المعاهد البحثية المختلفة، إلى جانب عدد من الباحثين وأساتذة الجامعات، ونخبة من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الأعلاف والإنتاج الحيواني.