الزراعة تبدأ استكمال صرف باقي حصص الأسمدة الشتوية

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، رسمياً إجراءات استكمال صرف باقي الحصة السمادية المقررة لكل محصول للموسم الشتوي الحالي، في كافة محافظات الجمهورية للمزارعين ، مع التشديد على "حوكمة المنظومة" لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج للموسم الشتوي، وضمان وصول الاسمدة لمستحقيها بكل دقة وشفافية.

ومن جهته شدد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة أن تتم عملية الصرف وفقاً للضوابط التي تضمن وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها.



الالتزام بالأسعار الرسمية



وشدد فاروق، على جميع الجمعيات الزراعية، بالإعلان بوضوح عن الالتزام بالأسعار الرسمية المدعمة، مع تثبيت لوحات إرشادية بالأسعار في أماكن ظاهرة داخل الجمعيات الزراعية ومراكز الصرف، مع التنبيه المشدد بعدم تحميل المزارع أي أعباء إضافية أو مبالغ تزيد عن السعر الرسمي المحدد، مؤكدة أن الصرف يتم حصرياً بموجب "كارت الفلاح".