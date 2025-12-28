قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليلة في حب النبراوي.. إشادة كبيرة بجهود النبراوي من نجوم الفن والمجتمع
شريف الشربيني: الرئيس السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة بملف الإسكان الاجتماعي
رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
محافظات

زراعة الإسماعيلية تكثف جهودها لمتابعة المحاصيل وضبط منظومة صرف الأسمدة

الإسماعيلية انجي هيبة

قام الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية ، بجولة ميدانية في زمام مركز ومدينة أبوصوير، شملت متابعة حالة محصول القمح، والوقوف على انتظام منظومة صرف الأسمدة.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار جهود مديرية الزراعة لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل الزراعية وضمان تقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين، واصلت مديرية الزراعة تنفيذ جولات المتابعة الميدانية بعدد من مراكز المحافظة.

وخلال الجولة، تم الاطمئنان على الحالة العامة لمحصول القمح ومراحل نموه المختلفة، والتأكيد على تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين بما يسهم في تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.

وأوضح وكيل الوزارة أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح بمحافظة الإسماعيلية بلغت ٢٠,٢٠٠ فدان، من أصناف: سخا ٩٥، سخا ٩٦، جيزة ١٧١، مصر ٣، مصر ٤، سدس ١٤، وسدس ١٥، لما تتميز به من إنتاجية عالية ومقاومة جيدة للأمراض والأصداء، وذلك وفقًا للسياسة الصنفية المعتمدة.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة قامت بتوفير التقاوي المعتمدة للمزارعين من خلال الحملة القومية لمحصول القمح، إلى جانب مبادرة «ازرع»، دعمًا للمزارعين وتعزيزًا للأمن الغذائي، لافتًا إلى أن نتائج المتابعة الميدانية أظهرت أن الحالة العامة للمحصول جيدة وتبشر بموسم ناجح وإنتاجية مرتفعة.

كما شملت الجولة زيارة جمعية أبوصوير المحطة التعاونية الزراعية، لمتابعة أعمال صرف الأسمدة للمزارعين، والاطمئنان على انتظام سير العمل داخل الجمعية، حيث تم متابعة مستوى الأداء والخدمات المقدمة،
كما تم مناقشة أبرز المشكلات التي تواجه المزارعين، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم الدعم الفني اللازم بما يحقق مصلحة المزارع ويضمن حسن سير العمل داخل الجمعية.

وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة قامت الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق برئاسة المهندس نفادي محمد حسين، مدير عام الإدارة، بتنفيذ مرور ميداني بوحدتي جلبانة والفيروز، لمتابعة حالة محاصيل البطاطس والموالح والزيتون، والاطمئنان على حالتها الزراعية، مع تقديم التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين للحصول على أعلى إنتاجية.

الإسماعيلية

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

البرلمان الصومالي

البرلمان الصومالي يقرر رفض أي اعتراف إسرائيلي يمس سيادة ووحدة البلاد

جانب من الحلقة

خبيرة نفسية: رتب أولوياتك في العام الجديد بدل قائمة أهداف مثالية

أرشيفية

غباشي: التحركات الإسرائيلية في القرن الإفريقي تهدف لـ«اصطياد في الماء العكر»

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

