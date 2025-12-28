زراعة الإسماعيلية تكثف جهودها لمتابعة المحاصيل وضبط منظومة صرف الأسمدة

قام الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية ، بجولة ميدانية في زمام مركز ومدينة أبوصوير، شملت متابعة حالة محصول القمح، والوقوف على انتظام منظومة صرف الأسمدة.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار جهود مديرية الزراعة لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل الزراعية وضمان تقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين، واصلت مديرية الزراعة تنفيذ جولات المتابعة الميدانية بعدد من مراكز المحافظة.

وخلال الجولة، تم الاطمئنان على الحالة العامة لمحصول القمح ومراحل نموه المختلفة، والتأكيد على تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين بما يسهم في تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.

وأوضح وكيل الوزارة أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح بمحافظة الإسماعيلية بلغت ٢٠,٢٠٠ فدان، من أصناف: سخا ٩٥، سخا ٩٦، جيزة ١٧١، مصر ٣، مصر ٤، سدس ١٤، وسدس ١٥، لما تتميز به من إنتاجية عالية ومقاومة جيدة للأمراض والأصداء، وذلك وفقًا للسياسة الصنفية المعتمدة.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة قامت بتوفير التقاوي المعتمدة للمزارعين من خلال الحملة القومية لمحصول القمح، إلى جانب مبادرة «ازرع»، دعمًا للمزارعين وتعزيزًا للأمن الغذائي، لافتًا إلى أن نتائج المتابعة الميدانية أظهرت أن الحالة العامة للمحصول جيدة وتبشر بموسم ناجح وإنتاجية مرتفعة.

كما شملت الجولة زيارة جمعية أبوصوير المحطة التعاونية الزراعية، لمتابعة أعمال صرف الأسمدة للمزارعين، والاطمئنان على انتظام سير العمل داخل الجمعية، حيث تم متابعة مستوى الأداء والخدمات المقدمة،

كما تم مناقشة أبرز المشكلات التي تواجه المزارعين، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم الدعم الفني اللازم بما يحقق مصلحة المزارع ويضمن حسن سير العمل داخل الجمعية.

وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة قامت الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق برئاسة المهندس نفادي محمد حسين، مدير عام الإدارة، بتنفيذ مرور ميداني بوحدتي جلبانة والفيروز، لمتابعة حالة محاصيل البطاطس والموالح والزيتون، والاطمئنان على حالتها الزراعية، مع تقديم التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين للحصول على أعلى إنتاجية.