المطربة هدى تكشف طقوسها وعاداتها قبل الصعود للمسرح: «أتوكّل على الله وبسمّي» | فيديو

تحدّثت المطربة هدى عن عاداتها البسيطة قبل الصعود إلى المسرح والغناء، قائلة: «ليس لدي طقوس محددة قبل الصعود والغناء، لكنني أتوكّل على الله وأُسمّي فقط».



وأضافت، خلال حوارها ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، وتقدمه الإعلامية نهال طايل: «أصبحت السوشيال ميديا تلعب دورًا مهمًا في دعم الغناء والفنانين»، متابعة: «السوشيال ميديا فرّقت كثيرًا وأضافت لي الكثير في مسيرتي الفنية».

واسترسلت قائلة: «التركيز على السوشيال ميديا مهم للغاية، فهي تساعد بشكل كبير»، مضيفة: «الفن مجال صعب، ويتطلب مجهودًا وسهرًا ومسؤولية كبيرة».

كما تكشف المطربة هدى، خلال اللقاء، العديد من الأسرار في حياتها الشخصية والفنية، من بينها تعاونها مع المطرب عبد الباسط حمودة، وما إذا كانت تعيش قصة حب خلال الفترة الحالية، ورأيها في قائمة المنقولات الزوجية، ولماذا ترفض كتابتها لابنتها جميلة.



