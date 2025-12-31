في نهاية العام.. تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي وعريبا وعالميا بشكل هامشي بنهاية تداولات العام 2025.

يرصد موقع “صدى البلد” الأخباري أسعار الذهب وتحركاته في مصر والسعودية والإمارات والكويت خلال ختام تعاملات يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6665 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6840 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6110 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 6080 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5830 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5810 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4995 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4980 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3885جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3875 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3330 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3320 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 46640 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 46480 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو207240 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 206525 جنيها.

أسعار الذهب دون مصنعية في السعودية اليوم الأربعاء:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 520.00 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 476.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 455 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 390 ريالات سعودية.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت نحو 303.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12وصلت إلى نحو 260 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 16170.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3639.25 ريال سعودي

أسعار الذهب في الإمارات اليوم، الأربعاء، بدون مصنعية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 520 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 22 سجلت نحو 481.50 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 21 وصلت نحو 461.75 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 بلغت نحو 395.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 306.25 درهم إمارتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 262.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 16173.75 دراهم إماراتية.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3694 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء دون مصنعية

أسعار الذهب في الكويت اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 42.650 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم للجرام عيار 22 سجلت نحو 39.100 دينار كويتي

أسعار الذهب في الكويت اليوم للجرام عيار 21 وصلت نحو 37.300 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم للجرام عيار 18 بلغت نحو 31.975 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 24.875 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 21.325 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 1326.325 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 298.500 دينار كويتي.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4310.97 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.