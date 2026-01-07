ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

وجه شريف حازم لاعب الأهلي السابق، هجومًا حادًا ضد علي محمد علي معلق مباراة مصر وبنين الأخيرة بسبب انتقاده لـ حسام حسن المدير الفني للفراعنة.

وفازت مصر على بنين بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أول أمس الإثنين في دور ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، ليضرب الفراعنة موعدًا في ربع النهائي مع كوت ديفوار في ربع النهائي.

وقال شريف حازم خلال تصريحات تليفزيونية عبر شاشة إم بي سي مصر: «في ناس ملعبتش ولا دربت كورة قبل كدة وبتهاجم حسام حسن وبتقول ماشية بالبركة».

وأضاف: «كابتن علي محمد علي قال في المباراة الماضية كابتن حسام هيعمل تغييرات في الدقيقة 80 ولا يعمل تبديلات ليه ما هي ماشية بالبركة».