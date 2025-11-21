الشبكة الذكية للكهرباء في مصر..نقلة تقنية لإدارة الطاقة وتقليل الانقطاعات

كشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، عن تفاصيل مشروع الشبكة الذكية للكهرباء في مصر، والذي يمثل نقلة نوعية في إدارة الطاقة وتوزيع الأحمال، بهدف تقليل الانقطاعات ومواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني والمشاريع القومية.

وأوضح الشناوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الشبكة الذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة محطات توليد الكهرباء، بما يتيح تحسين الأداء، ورفع كفاءة التشغيل، وتوفير بيانات فورية تساعد في اتخاذ القرارات بسرعة ودقة.

وأشار إلى أن الشبكة تضم محطات متنوعة تعمل بمصادر مختلفة للطاقة، تشمل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الكهرومائية، محطات الغاز الطبيعي، إضافة إلى مشروع المفاعلات النووية الجاري إنشاؤه في الضبعة.

واضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الشبكة الذكية يسهم في التنبؤ باحتياجات مصر المستقبلية من الطاقة الكهربائية.