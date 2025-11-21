ربيع ياسين: إدارة الأهلي تجاهلتني 33 عاما والخطيب لم يسأل عني

عبر الكابتن ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، عن حزنه من طريقة تعامل إدارة النادي معه خلال السنوات التي أعقبت اعتزاله، موجّهًا حديثه بشكل خاص إلى رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب.

وقال ياسين خلال ظهوره في بودكاست "جول" مع الإعلامي عبدالرحمن مجدي: "قعدت 33 سنة بعد اعتزالي من غير أي دور أو وجود داخل النادي الأهلي."

وأوضح أنه لم يلتقِ الخطيب منذ فترة طويلة ليسأله عن سبب ابتعاده التام عن النادي، مشيرًا إلى أنه حتى عند تكليفه برئاسة نادي ديلفي جاء القرار من رئيس النادي، لكن الخطيب لم يتواصل معه مباشرة، واختار الكابتن مختار مختار لإبلاغه.

وأضاف ياسين: "أنا بحب الخطيب وبقدّره جدًا، لكن عدم سؤاله عني وعدم تواصله معايا زعلني جدًا، ومش فاهم سبب تجاهلي، خصوصًا إن مفيش أي خلاف بينا قبل كده."

واختتم تصريحاته: "أنا واحد من أساطير النادي، ولو كنت أخدت فرصة حقيقية في التدريب كان ممكن أحقق مكانة مختلفة، لكن مش مقبول بعد كل ده يتم تجاهلي بالطريقة دي".