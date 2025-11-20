أكتر مشكلة بتدمر الشكل.. كيفية منع التجاعيد وتقليلها

تعاني الكثير من النساء من مشكلة ظهور التجاعيد المبكرة قبل أوانها .. فكيف يمكن علاجها بدون بوتوكس أو غيار.

فيما يلي بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها لمنع ظهور التجاعيد على وجه وذلك وفقا لما ذكره موقع medcare

ضع واقيًا من الشمس

يُعدّ التعرض لأشعة الشمس سببًا رئيسيًا لظهور التجاعيد وتُسرّع الأشعة فوق البنفسجية من عملية الشيخوخة وتُتلف الطبقة الواقية للبشرة، مما يُسبب التجاعيد. مع أن تجنب الشمس قد لا يكون ممكنًا، إلا أن استخدام واقي الشمس عادة يُمكنكِ الالتزام بها. أعيدي وضعه كل ساعتين، واختاري منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF).

احصل على قسط كافٍ من النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم ضروري لصحة القلب، والصحة النفسية، والتركيز والإنتاجية، وعملية أيض صحيةوهناك سبب آخر: فهو يساعد على منع التجاعيد فعندما تحصل على قسط كافٍ من الراحة، يُنتج جسمك هرمون النمو البشري (HGH) الذي يُساعد بشرتك على الحفاظ على مرونتها، ويمنعها من التجاعيد.

تناول المزيد من مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة

المغذية، مثل فيتامينات أ، ج، وهـ، تُبطل مفعول الجزيئات غير المستقرة التي تُتلف الخلايا وتُسبب التجاعيد تناول الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة لا يُساعد فقط على منع التجاعيد، بل يُنعش البشرة أيضًا.

تتضمن بعض الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة ما يلي:

البطاطا الحلوة

سبانخ

الجزر

بروكلي

المانجو

البابايا

الهليون

الزيوت النباتية

فول الصويا والأسماك

تحتوي الأسماك، مثل السلمون، على اوميجا 3، وهو حمض دهني حيوي، يساعد على تقليل التجاعيد بتغذية البشرة كما أن تناول الصويا يحمي البشرة ويعالجها من أضرار أشعة الشمس المسببة للتجاعيد.

مقاومة التحديق والعبوس

حركات الوجه المتكررة، كالتحديق والعبوس ورفع الحاجبين، تُقلِّص عضلات تلك المناطق، مما يُسبِّب التجاعيد كلما كرَّرتَ هذه الحركات، ازدادت التجاعيد وضوحًا مع مرور الوقت.

لكن مقاومة حركات الوجه هذه لا تمنع التجاعيد فحسب، بل قد ترفع معنوياتك أيضًا.

أفادت دراسة نُشرت في مجلة أبحاث الطب النفسي عام ٢٠١٤ أن ٥٢٪ من المشاركين المكتئبين الذين خضعوا لحقن البوتوكس لتضييق عضلات العبوس أفادوا بتحسن حالتهم المزاجية ويُعزى تحسن مزاج هؤلاء المشاركين بشكل كبير إلى تعابير الوجه الهادئة.