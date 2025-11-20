قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أكتر مشكلة بتدمر الشكل.. كيفية منع التجاعيد وتقليلها

التجاعيد
التجاعيد
اسماء محمد

تعاني الكثير من النساء من مشكلة ظهور التجاعيد المبكرة قبل أوانها .. فكيف يمكن علاجها بدون بوتوكس أو غيار.

فيما يلي بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها لمنع ظهور التجاعيد على وجه وذلك وفقا لما ذكره موقع medcare

ضع واقيًا من الشمس

يُعدّ التعرض لأشعة الشمس سببًا رئيسيًا لظهور التجاعيد وتُسرّع الأشعة فوق البنفسجية من عملية الشيخوخة وتُتلف الطبقة الواقية للبشرة، مما يُسبب التجاعيد. مع أن تجنب الشمس قد لا يكون ممكنًا، إلا أن استخدام واقي الشمس عادة يُمكنكِ الالتزام بها. أعيدي وضعه كل ساعتين، واختاري منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF).

احصل على قسط كافٍ من النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم ضروري لصحة القلب، والصحة النفسية، والتركيز والإنتاجية، وعملية أيض صحيةوهناك سبب آخر: فهو يساعد على منع التجاعيد فعندما تحصل على قسط كافٍ من الراحة، يُنتج جسمك هرمون النمو البشري (HGH) الذي يُساعد بشرتك على الحفاظ على مرونتها، ويمنعها من التجاعيد.

التجاعيد

تناول المزيد من مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة

 المغذية، مثل فيتامينات أ، ج، وهـ، تُبطل مفعول الجزيئات غير المستقرة التي تُتلف الخلايا وتُسبب التجاعيد تناول الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة لا يُساعد فقط على منع التجاعيد، بل يُنعش البشرة أيضًا.

تتضمن بعض الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة ما يلي:

البطاطا الحلوة

سبانخ

الجزر

بروكلي

المانجو

البابايا

الهليون

الزيوت النباتية

فاكهة شتوية تقوي المناعة وتحمي البشرة من التجاعيد

 فول الصويا والأسماك

تحتوي الأسماك، مثل السلمون، على اوميجا 3، وهو حمض دهني حيوي، يساعد على تقليل التجاعيد بتغذية البشرة كما أن تناول الصويا يحمي البشرة ويعالجها من أضرار أشعة الشمس المسببة للتجاعيد.

مقاومة التحديق والعبوس

حركات الوجه المتكررة، كالتحديق والعبوس ورفع الحاجبين، تُقلِّص عضلات تلك المناطق، مما يُسبِّب التجاعيد كلما كرَّرتَ هذه الحركات، ازدادت التجاعيد وضوحًا مع مرور الوقت.

لكن مقاومة حركات الوجه هذه لا تمنع التجاعيد فحسب، بل قد ترفع معنوياتك أيضًا. 

أفادت دراسة نُشرت في مجلة أبحاث الطب النفسي عام ٢٠١٤ أن ٥٢٪ من المشاركين المكتئبين الذين خضعوا لحقن البوتوكس لتضييق عضلات العبوس أفادوا بتحسن حالتهم المزاجية ويُعزى تحسن مزاج هؤلاء المشاركين بشكل كبير إلى تعابير الوجه الهادئة.

التجاعيد التجاعيد المبكرة علاج التجاعيد منع التجاعيد الحماية من التجاعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

المتهم بدهس كلب بسيارته بالإسكندرية

القبض على المتهم بدهس كلب بسيارته في الإسكندرية

مشاجرة بالأسلحة

بسبب ركنة سيارة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء td أكتوبر

مها الصغير

غدًا.. محاكمة مها الصغير بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد