وسام أبو علي: مواجهة الأهلي وبورتو الأجمل في مسيرتي

حرص الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب فريق كولومبوس كرو الأمريكي ولاعب الأهلي السابق، على توجيه رسالة للنادي الأحمر وجماهيره تزامنا مع انتشار اخبار بانتقاله الي نادي مصري آخر .

ونشر أبو علي عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في إنستجرام صورة له من مباراة الأهلي أمام بورتو الإنجليزي في مونديال الأندية الأخير، وذلك خلال رده على أحد الأسئلة، حيث أكّد أن مواجهة الأهلي وبورتو تُعد أفضل مباراة خاضها.



وفي سياق آخر كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة التفاوض من قبل نادي بيراميدز مع وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي الحالي؛ لضم اللاعب في الانتقالات الشتوية.

وقال الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، إن مجلس إدارة نادي بيراميدز لم يفاوض وسام أبو علي، ولم يتحدث مع اللاعب أو وكيله نهائيا، والمهاجم مستمر في الدوري الأمريكي بشكل طبيعي.