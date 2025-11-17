أول رد فعل من وسام أبو علي حقيقة انتقاله إلي بيراميدز

نشر وسام أبو علي لاعب الأهلي السابق صور له بتيشرت نادي الأهلي عبر حسابه الشخصي انسجرام تزامنا مع أنباء انتقاله الي نادي بيراميدز



وفي سياق آخر وجّه الصحفي الفلسطيني أنس النجار رسالة إلى جماهير النادي الأهلي بشأن موقف عودة وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، إلى الدوري المصري خلال الفترة المقبلة



وكتب النجار عبر حسابه على فيسبوك: "بعد التواصل مع وسام أبو علي، في حال عودتي إلى الدوري المصري لن ألعب سوى للنادي الأهلي، وكل ما ينتشر من أخبار هي أخبار غير صحيحة".

وأكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي السابق، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء لم يستطع تدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في بداية الموسم الجاري، لتعويض رحيل النجم الفلسطيني وسام أبو علي.

ورحل وسام أبو علي عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وانتقل إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، بعد نهاية مشوار الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ودع منافساتها من الدور الأول.