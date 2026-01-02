عنصرية | عمرو أديب ينفعل بسبب أزمة رمضان صبحي.. ورسالة عاجلة لوزير التعليم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن :"موضوع حبس رمضان صبحي لم أتوقف أمامه ولكن توقفت أمام سبب المشكلة أن رمضان صبحي كان يريد شهادة عالية من أجل التقديم في مدرسة انترناشيونال".

المدارس الكبيرة لا تقبل طلاب ابائهم لا يحملوا شهادات عالية

واضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن المدارس الكبيرة لا تقبل طلاب ابائهم لا يحملوا شهادات عالية، ولماذا هذا الأمر وليه العنصرية دي، وربنا اداني وعايز عيالي تبقي احسن تقفلوا الباب في وشي.

وتابع عمرو أديب، أن :"ليه هذا الأمر واقول لوزير التربية والتعليم أنه هذا الأمر عنصرية وانا لا احصل على تعليم جيد وابنائي أيضا، وعاملوا الناس سواسية كأسنان المشط".