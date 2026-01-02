قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليمن.. محافظ حضرموت يطالب اللواء السادس والشرطة العسكرية بإخلاء مطار الريان
سامو زين: دور الرجل يتحب من المرأة.. وياسمين عز: الله
شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمقبلين على الزواج .. فيديو
تدفيك وتخليك تستمتع .. أفضل 10 مشروبات شتوية لذيذة ومميزة لأحلى الأوقات
مفتي الجمهورية يشيد بأداء القلاجى وأحمد علي في دولة التلاوة
المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سامو زين: دور الرجل يتحب من المرأة.. وياسمين عز: الله

سامو زين - ياسمين عز
سامو زين - ياسمين عز
سعيد فراج

حل الفنان سامو زين، ضيفًا على الإعلامية ياسمين عز، عبر قناة mbc مصر الفضائية، في حلقة جاءت بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد 2026.

وخلال الحلقة، تحدث سامو زين، عن المرأة والرجل، وقال: «كل حاجة في المرأة تتعشق، هي بتكمل الرجل في كل حاجة، بتكمله حياته كلها، بتملأ له الفراغات، بتملأ له الكلمات المتقطعة عند حياته، مهما كان برضو الراجل عنده مشاكل، يعني برضو الراجل عنده مشاكل زي ما الست عندها برضو الراجل عنده مشاكل، وهم اللي بيكملوا بعض». 

وتابع سامو زين: «الست هي عبارة عن الحب والونس والجمال والزكاء والتكمل، حاجات كتير قوي مجموعة مش موجودة في اي حاجة في الدنيا غير في الست، من غيرها مش رجل أصلاً». 

سامو زين يتحدث عن دور الرجل مع المرأة

وحول دور الرجل مع المرأة، قال سامو زين: «دور الرجل يتحب، لو هو فعلاً بيعمل اللي عليه فهو يتحب، لو هو ما بيعملش اللي عليه ما يتحبش»، لتعرب ياسمين عز، عن إعجابها بكلام سامو، قائلة له: «الله.. حبيت، فهو فعلاً هو يقعد كده ويتحب بس، كتر خيره». 

أغاني سامو زين

في أكتوبر الماضي، طرح النجم سامو زين فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "I love you moot" وهى الأن على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، الأغنية من كلمات قصى باسل، وألحان وتوزيع موسيقى معتز أمين، ومن إخراج ساموزين، ومن توزيع شركة Digital Sound.

وتأتي أغنية "I love you moot" بعد النجاح الكبير الذي حققه الميني ألبوم الذى طرحه سامو بعنوان"باب وخبط"، وضم 4 أغنيات متنوعة، كانت الأولى بعنوان"باب وخبط"، التى قدم من خلالها شكل جديد من الأشكال الموسيقية، بالإضافة إلى عودته إلى الإخراج بعد غيابه لمدة 15 عاما، والثانية بعنوان"ميتعزش" من كلمات أيمن عز، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقى محمود صبرى، والثالثة بعنوان "انهيار" كلمات مصطفى حسن، وألحان وتوزيع موسيقى محمود صبري، والرابعة بعنوان "سما صافية"، من كلمات أسامة محرز، وألحان ساموزین وعلى الخواجه، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم..

سامو زين الفنان سامو زين ياسمين عز الإعلامية ياسمين عز أغاني سامو زين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

مرتبات شهر يناير 2026

تبكير الصرف.. جدول مواعيد مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة

ترشيحاتنا

القوات في حضرموت

محافظ حضرموت يعلن السيطرة على معسكر الخشعة أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة

ألعاب نارية - أرشيفي

نقابة شرطة برلين تدعو إلى حظر الألعاب النارية على السكان

صورة تعبيرية

أسعار النفط ترتفع مع بداية 2026 وسط ترقب اجتماع أوبك+

بالصور

تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز

أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»

تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد