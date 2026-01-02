سامو زين: دور الرجل يتحب من المرأة.. وياسمين عز: الله

حل الفنان سامو زين، ضيفًا على الإعلامية ياسمين عز، عبر قناة mbc مصر الفضائية، في حلقة جاءت بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد 2026.

وخلال الحلقة، تحدث سامو زين، عن المرأة والرجل، وقال: «كل حاجة في المرأة تتعشق، هي بتكمل الرجل في كل حاجة، بتكمله حياته كلها، بتملأ له الفراغات، بتملأ له الكلمات المتقطعة عند حياته، مهما كان برضو الراجل عنده مشاكل، يعني برضو الراجل عنده مشاكل زي ما الست عندها برضو الراجل عنده مشاكل، وهم اللي بيكملوا بعض».

وتابع سامو زين: «الست هي عبارة عن الحب والونس والجمال والزكاء والتكمل، حاجات كتير قوي مجموعة مش موجودة في اي حاجة في الدنيا غير في الست، من غيرها مش رجل أصلاً».

سامو زين يتحدث عن دور الرجل مع المرأة

وحول دور الرجل مع المرأة، قال سامو زين: «دور الرجل يتحب، لو هو فعلاً بيعمل اللي عليه فهو يتحب، لو هو ما بيعملش اللي عليه ما يتحبش»، لتعرب ياسمين عز، عن إعجابها بكلام سامو، قائلة له: «الله.. حبيت، فهو فعلاً هو يقعد كده ويتحب بس، كتر خيره».

أغاني سامو زين

في أكتوبر الماضي، طرح النجم سامو زين فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "I love you moot" وهى الأن على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، الأغنية من كلمات قصى باسل، وألحان وتوزيع موسيقى معتز أمين، ومن إخراج ساموزين، ومن توزيع شركة Digital Sound.

وتأتي أغنية "I love you moot" بعد النجاح الكبير الذي حققه الميني ألبوم الذى طرحه سامو بعنوان"باب وخبط"، وضم 4 أغنيات متنوعة، كانت الأولى بعنوان"باب وخبط"، التى قدم من خلالها شكل جديد من الأشكال الموسيقية، بالإضافة إلى عودته إلى الإخراج بعد غيابه لمدة 15 عاما، والثانية بعنوان"ميتعزش" من كلمات أيمن عز، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقى محمود صبرى، والثالثة بعنوان "انهيار" كلمات مصطفى حسن، وألحان وتوزيع موسيقى محمود صبري، والرابعة بعنوان "سما صافية"، من كلمات أسامة محرز، وألحان ساموزین وعلى الخواجه، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم..