قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية
أنباء عن سيطرة الجيش السوداني على مدينة بارا في ولاية شمال كردفان
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025 وطريقة الاستعلام
تجمع دبلوماسي رفيع في أنقرة لإعادة إعمار غزة واتهامات للاحتلال بخرق الاتفاق
الترويج لفرص الاستثمار بمصر أمام كبرى شركات البترول والتعدين الدولية
إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها
قرار عاجل بشأن صديقة ضحية الهرم بعد الاستماع لأقوالها
وزارة الصحة بغزة: مستشفيات القطاع استقبلت 10 شهداء خلال 24 ساعة
الصحة: إصابة 25 شخصا في انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف الكبير رسالة عالمية تؤكد استعادة مصر لريادتها
أول فرقة محجبات | المايسترو إيمان الجنيدي تكشف لـ “صدى البلد” كواليس مشاركتها كقائد أوركسترا المتحف الكبير
سموتريتش يثير الجدل: هل دبر نائب المدعي العسكري محاولة إنهاء حياته لإتلاف الأدلة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف حقيقة رغبة الأهلي في عودة وسام أبو علي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن حقيقة عودة اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي للأهلي من جديد.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “الأهلي لا نفكر في عودة وسام أبو علي مرة أخرى.. ولكن نسعى لتكرار التجربة بالبحث عن مهاجم فلسطيني جديد”.

كشف سيد عبدالحفيظ، المرشح لانتخابات النادي الأهلي على منصب العضوية، عن حقيقة تدخل ياسين منصور، المرشح لانتخابات القلعة الحمراء على منصب نائب الرئيس، لإعادة الفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم فريق كولومبوس كرو الأمريكي، لصفوف الفريق الأحمر.

كان وسام أبوعلى، انتقل لصفوف كولومبوس كرو الأمريكي، في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من النادي الأهلي، ولم يستطع الفريق الأحمر حتى الأن تعويض رحيله.

وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحات ببرنامج «الكورة مع فايق»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر2»: «لا أساس من الصحة لما تردد عن عودة وسام أبوعلى، لصفوف الأهلي برعاية ياسين منصور»، مؤكدًا: «كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وأضاف: «موضوع عودة وسام أبوعلى، للأهلي لم نتطرق له على الإطلاق، ولم يتحدث أي شخص بشأن عودته للفريق».

أحمد حسن وسام أبو علي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

شيكابالا

شيكابالا يتغنى بلاعب الزمالك: بقي واحد مختلف

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

ترشيحاتنا

أرشيفية

مصادر طبية في غزة: 10 شهداء بالقطاع الـ24 ساعة الماضية

أثرياء أمريكا

ثروة الأثرياء العشرة الأوائل في أمريكا تقفز بمقدار 698 مليار دولار في عام

المرشد الإيراني علي خامنئي

المرشد الإيراني: التعاون بين طهران وأمريكا غير ممكن طالما تدعم إسرائيل

بالصور

نظام القيادة الذاتية من تسلا يدمر سيارة شرطة أمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويشيع جثمان رئيس مركز ومدينة ديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد