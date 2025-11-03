إعلامي يكشف حقيقة رغبة الأهلي في عودة وسام أبو علي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن حقيقة عودة اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي للأهلي من جديد.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “الأهلي لا نفكر في عودة وسام أبو علي مرة أخرى.. ولكن نسعى لتكرار التجربة بالبحث عن مهاجم فلسطيني جديد”.

كشف سيد عبدالحفيظ، المرشح لانتخابات النادي الأهلي على منصب العضوية، عن حقيقة تدخل ياسين منصور، المرشح لانتخابات القلعة الحمراء على منصب نائب الرئيس، لإعادة الفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم فريق كولومبوس كرو الأمريكي، لصفوف الفريق الأحمر.

كان وسام أبوعلى، انتقل لصفوف كولومبوس كرو الأمريكي، في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من النادي الأهلي، ولم يستطع الفريق الأحمر حتى الأن تعويض رحيله.

وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحات ببرنامج «الكورة مع فايق»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر2»: «لا أساس من الصحة لما تردد عن عودة وسام أبوعلى، لصفوف الأهلي برعاية ياسين منصور»، مؤكدًا: «كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وأضاف: «موضوع عودة وسام أبوعلى، للأهلي لم نتطرق له على الإطلاق، ولم يتحدث أي شخص بشأن عودته للفريق».