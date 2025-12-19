قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس الرابطة.. الأهلي يتقدم بالهدف الأول على سيراميكا كليوباترا
مصطفى بكري: مصر مستهدفة .. ونسعى بكل ما نملك للحفاظ على الوطن
دين عليه لا يسقط.. الإفتاء توضح حكم الإنسان الذي لا يزكي ماله لسنوات
فكرك يعني هفضل سنجل عشان انت مضايق .. أحمد العوضي يعلن عن زواجه قريبا
استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خيام النازحين شرق مدينة غزة
13 غرزة في الرأس.. معلم الإسماعيلية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالمدرسة
بلاغات متبادلة بسبب مراجعة حسابات مدرسة دار التربية المملوكة للدجوي بالدقي
هالة صدقي تهنئ منتخب المغرب لتتويجه بـ كأس العرب: وحوش الكرة العربية
موعد مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس أمم أفريقيا
بالحسابات الفلكية.. موعد حلول شهري رجب ورمضان.. والأعمال المستحبة
فين الاحترام.. أزهري يهاجم فتاة المترو
الحضري يهنئ الشناوي بعيد ميلاده: ربنا يبعد عنك عيون الناس الوحشة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سلامة داود: قصة أصحاب الغار تمثل نموذجا فريدا في التوسل لله بالأعمال الخالصة

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الغار الثلاثة يُعد من المواضع الثرية التي تكشف عن دقائق اللغة العربية وعمق الدلالة النبوية، موضحًا أن قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة، فاستحال عليهم الخروج، تمثل نموذجًا فريدًا في التوسل إلى الله بالأعمال الخالصة، حين اتفقوا على أن لا ينجيهم مما هم فيه إلا أن يدعو كل واحد منهم ربه بعمل أخلصه لله تعالى.

قصة أصحاب الغار

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الجمعة، أن اللافت في القصة أن كل واحد من الثلاثة علّق دعاءه على صيغة الشرط، بقوله: «اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا»، وهو ما استوقف العلماء، لأن أداة الشرط «إن» تُستعمل في الأصل لما هو مشكوك فيه، بينما علم الله سبحانه وتعالى بأعمال عباده علمٌ يقينيٌّ ثابت لا يتطرق إليه شك، مما جعل هذا الأسلوب موضع تأمل عميق عند أهل العلم.

وبيّن الدكتور سلامة داود أن الإشكال ليس في علم الله بالأعمال، فذلك أمر مقطوع به، وإنما في مسألة قبول العمل عند الله، مشيرًا إلى أن الفرق كبير بين أن يعلم الله العمل، وبين أن يتقبله من صاحبه، فالعلم الإلهي شامل لا شك فيه، أما القبول فبابه مفتوح على مشيئة الله سبحانه وتعالى، يقبل ما يشاء ويترك ما يشاء، ولا يستطيع أحد أن يجزم بقبول عمله مهما بلغ فيه من الإخلاص.

وأشار إلى أن أصحاب الغار نزّلوا قبول أعمالهم منزلة الأمر المشكوك فيه، تواضعًا وخشية، فلم يجزموا بقبولها رغم إخلاصهم، ولذلك علّقوا دعاءهم بصيغة الشرط، فجاء الفرج من الله، وانفرجت الصخرة وخرجوا سالمين، في دلالة بليغة على أدب الدعاء، وخشية الله، وعدم الاغترار بالعمل.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن الإمام ابن حجر رحمه الله توقف عند هذه اللطيفة الدقيقة، واستنبط منها أن من دعا الله بعمل يظن أنه أخلص فيه، فالأدب أن يعلّق دعاءه على علم الله، فيقول: «اللهم إن كنت تعلم أني فعلت كذا من خشيتك ففرج عني»، أما من لم يغلب على ظنه إخلاصه في عمل من الأعمال، فالأولى به أن يستحي من الله، وألا يتوسل بعمل يشك في صفائه، مؤكدًا أن هذه المعاني الراقية تكشف سمو الخطاب النبوي، ودقة اللغة العربية، وعمق الفقه في فهم النصوص الشرعية.

رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود سلامة داود النبي قصة أصحاب الغار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

أسعار الليمون

أسعار الليمون خارج السيطرة| الكيلو وصل 90 جنيهًا.. وهذا موعد الانخفاض

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

سلامة داود: قصة أصحاب الغار تمثل نموذجا فريدا في التوسل لله بالأعمال الخالصة

الدكتور يسري جبر

وجدت قطعة ذهب منذ سنوات ولم أُخبر صاحبتها؟.. يسري جبر يجيب

الدكتور يسري جبر

هل يجوز الكذب من أجل الإصلاح بين المتخاصمين؟.. يسري جبر يجيب

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران الدولية.. صور

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد