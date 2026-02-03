شوبير يكشف تطورات جديدة في ملف مدرب الزمالك

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن تطورات جديدة في ملف مدرب الزمالك معتمد جمال واستمراره في تدريب الفريق.

وقال شوبير عبر تصريحات اذاعية : "هدأت الأمور داخل الزمالك بالنسبة للمدير الفني، وبالفم المليان معتمد جمال مستمر مديرا فنيا لنادي الزمالك، لكن طالما أن الفريق يفوز:.

وأضاف شوبير تصريحاته:" أتمنى أن تكون هناك رسالة طمأنة من المجلس لـ معتمد جمال بوجوده أيا كانت النتائج، وما يفعله المدرب حاليا أشبه بمعجزة، وأفضل من المتوقع بكثير".

وواصل أحمد شوبير: “معتمد جمال جعل هناك شكلا للفريق، ورغم غياب عدد كبير من اللاعبين تمكن من تصعيد عدد من اللاعبين المميزين أمثال خضري ومحمد إبراهيم وجعل هناك صفا ثانيا في الفريق”.

واختتم نجم الكرة المصرية السابق:" إذا تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبي، فسيحتاج لوقت لمعرفة لاعبيه ونوعيتهم وخاصة الصغار، ووقتها الأمور ستكون صعبة ولن يتمكن الزمالك من أي لقب".