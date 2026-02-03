قاد تحت تأثير المخدر فقـ.ـتل فرد أمن.. السجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لصاحب محل ملابس بطور سيناء| القصة الكاملة

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، بحبس صاحب محل ملابس يُدعى جمال م.ع.م.أ، 36 عامًا، لمدة عام واحد، وتغريمه 10 آلاف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، لقيادته سيارة تحت تأثير تعاطي مخدر الترامادول، وتسبب بإهماله في وفاة أحد أفراد الأمن بمجمع الفيروز الطبي.

القصة الكاملة

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 13 نوفمبر 2025 بدائرة قسم شرطة طور سيناء، حين وردت إشارة إلى نقطة تأمين مستشفى مجمع الفيروز الطبي تفيد بقيام أحد الأشخاص بالاصطدام بإحدى بوابات المجمع بسيارته رقم ط.ج.ف 6791، ما أسفر عن إصابة فرد الأمن المتواجد على البوابة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم حاول الخروج بسيارته من بوابة غير مخصصة لذلك، فاعترضه فرد الأمن المجني عليه يوسف رمضان مصطفى، وطالبه باستخدام البوابة المخصصة للخروج، إلا أن المتهم ثار غضبه وهدده، ثم غادر المكان، قبل أن يعود مرة أخرى ويصطدم بالبوابة الحديدية عمدًا، ما أدى إلى إصابة فرد الأمن بإصابات بالغة.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى شرم الشيخ لتلقي العلاج، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته. وأكدت التحريات وشهادات عدد من الشهود أن المتهم كان يقود السيارة تحت تأثير مخدر الترامادول، وأن الحادث وقع نتيجة إهماله وعدم احترازه، ومخالفته لقواعد وأنظمة المرور، ما أدى إلى صدم البوابة الحديدية وحدوث الإصابة التي أودت بحياة المجني عليه، فضلًا عن إتلاف سيارة مملوكة للمجني عليها حنان م.م.ع.

وألقت قوات الأمن بمدينة طور سيناء القبض على المتهم، وبسؤال المجني عليه قبل وفاته، أكد أنه منع المتهم من الخروج من البوابة غير المخصصة، فخرج الأخير من بوابة أخرى، ثم عاد بسيارته واصطدم بالبوابة التي كان يقف خلفها، ما تسبب في إصابته إصابات متعددة.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 3271 جنايات طور سيناء لسنة 2025، وبعرض المتهم على جهات التحقيق قرر وكيل النائب العام حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، قبل إخلاء سبيله لاحقًا على ذمة القضية.

و أُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1512 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، حيث أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار سكرتير التحقيق وأحمد عبد الباسط.