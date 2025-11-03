الغندور يكشف مصير محمد السيد من السوبر المصري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف محمد السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات.

وأوضح الغندور أن إدارة الزمالك لم تطلب حتى الآن من اللاعب جواز السفر أو أي أوراق تتعلق بالسفر مع بعثة الفريق، استعداداً لخوض منافسات البطولة، وهو ما يثير الشكوك حول استبعاده من القائمة المسافرة.

وأضاف أن اللاعب لم يتلق أي إخطار رسمي بخروجه من حسابات الجهاز الفني، إلا أن جميع المؤشرات تُشير إلى عدم تواجده ضمن قائمة الزمالك المشاركة في البطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، مساء الخميس المقبل، في الإمارات.