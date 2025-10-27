كواليتي وشخصية.. سيد عبد الحفيظ يحدد ملامح صفقات الأهلي الجديدة

كشف سيد عبدالحفيظ، المرشح لانتخابات النادي الأهلي على منصب العضوية، عن حقيقة إنهاء عدد من الصفقات للفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووجه الإعلامي إبراهيم فايق، خلال برنامج «الكورة مع فايق»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر 2»، سؤالًا لـ سيد عبدالحفيظ، قائلًا: «سمعت إن الكابتن سيد عبدالحفيظ، بدأ يشتغل على صفقات يناير، وخلص من 5 إلى 6 صفقات، ما مدى صحيحية هذه المعلومة».

ورد عبدالحفيظ، قائلًا: «لازم لما تكون عندك فرصة تقوي فريقك لازم تقويه، بعد 10 أيام عندنا بطولة السوبر المصري، نتتمنى التتويج بها».

وأضاف: «قبل انتقالات يناير ستكون هتكون هناك فترة راحة والفترة دي هتدينا مساحة من الشغل والتركيز، لأن بعدها ستكون مباريات قوية سواء في بطولة الدوري أو دوري أبطال أفريقيا».

وأتم عبدالحفيظ، تصريحاته قائلًا: «لازم نستعد بشكل جيد، وإن شاء لله، نكون موفقين في اختيار الصفقات من حيث كواليتي كويس وشخصيته تناسب الأهلي».