قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الصباح للرزق.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب السماء
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين
سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس ترشحه لانتخابات الأهلي: مصلحة النادي فوق الجميع
الأمم المتحدة تدعو لتأمين ممر إنساني السودانيين المحاصرين في الفاشر
متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة
هل الشخص المتوفى في حوادث الطرق يعد شهيدا؟.. الإفتاء تجيب
فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين
الأهلي يرغب في ضم نجم بيراميدز إلى صفوفه بانتقالات يناير
أمين عام حزب الله: استهداف منزل نتنياهو مقصود ونفذته قواتنا بخبرة وتخطيط دقيق
الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة
أدعية النبي في الصلاة.. احفظها كما جاءت في سنة الرسول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليتي وشخصية.. سيد عبد الحفيظ يحدد ملامح صفقات الأهلي الجديدة

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
يمنى عبد الظاهر

كشف سيد عبدالحفيظ، المرشح لانتخابات النادي الأهلي على منصب العضوية، عن حقيقة إنهاء عدد من الصفقات للفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووجه الإعلامي إبراهيم فايق، خلال برنامج «الكورة مع فايق»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر 2»، سؤالًا لـ سيد عبدالحفيظ، قائلًا: «سمعت إن الكابتن سيد عبدالحفيظ، بدأ يشتغل على صفقات يناير، وخلص من 5 إلى 6 صفقات، ما مدى صحيحية هذه المعلومة».

ورد عبدالحفيظ، قائلًا: «لازم لما تكون عندك فرصة تقوي فريقك لازم تقويه، بعد 10 أيام عندنا بطولة السوبر المصري، نتتمنى التتويج بها».

وأضاف: «قبل انتقالات يناير ستكون هتكون هناك فترة راحة والفترة دي هتدينا مساحة من الشغل والتركيز، لأن بعدها ستكون مباريات قوية سواء في بطولة الدوري أو دوري أبطال أفريقيا».

وأتم عبدالحفيظ، تصريحاته قائلًا: «لازم نستعد بشكل جيد، وإن شاء لله، نكون موفقين في اختيار الصفقات من حيث كواليتي كويس وشخصيته تناسب الأهلي».

سيد عبدالحفيظ النادي الأهلي لانتخابات النادي الأهلي صفقات يناير بطولة السوبر المصري الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في هذه المناطق

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

موعد إغلاق المحلات

قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

ترشيحاتنا

زينة

إصابة زينة بشرخ في الركبة أثناء تصوير ورد وشوكولاتة

ريهام عبد الغفور

طرح البوستر الرسمي لمسلسل سنجل ماذر فاذر بطولة ريهام عبد الغفور

مسلسل "سنجل ماذر فاذر

البوستر الرسمي لمسلسل "سنجل ماذر فاذر" يشعل مواقع التواصل الاجتماعى قبل عرضه

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

فيديو

أميرة الدهب

جبروت.. أميرة الدهب تكشف: أم العريس سرقت شبكة ابنها‎

عم غريب مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. دعم غير مسبوق لعم غريب

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد