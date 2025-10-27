تفاصيل عقد جون إدوارد في الزمالك وحقيقة الشرط الجزائي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن كواليس جديدة تتعلق بعقد المدير الرياضي لنادي الزمالك جون إدوارد، وذلك نقلًا عن مصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء، حيث أوضح تفاصيل مهمة بشأن طريقة حصوله على راتبه ومدى صحة ما تردد حول وجود شرط جزائي ضخم في عقده.

راتب جون إدوارد من التسويق والصفقات

وأوضح المصدر في تصريحات لبرنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه خالد الغندور أن المدير الرياضي لا يتقاضى راتبًا شهريًا ثابتًا من خزينة النادي، بل يعتمد على نسبة من الصفقات التي يبرمها سواء كانت تتعلق بضم لاعبين جدد أو تسويق لاعبي الزمالك خارجيًا.

وأشار إلى أن هذا النظام جرى الاتفاق عليه منذ بداية التعاقد معه، في إطار خطة إدارة النادي لتقليل الأعباء المالية الثابتة على النادي، مع تحفيزه على تحقيق أكبر استفادة من سوق الانتقالات.



نفي وجود شرط جزائي بمليوني دولار

وردًا على الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول وجود شرط جزائي ضخم في عقد جون إدوارد تصل قيمته إلى مليوني دولار، أكد المصدر بشكل قاطع أن تلك الأنباء غير صحيحة تمامًا، مشيرًا إلى أن العقد يخلو من أي بنود مالية مبالغ فيها.

وأضاف أن العلاقة بين النادي والمدير الرياضي قائمة على التعاون والثقة المتبادلة، ولا توجد أي خلافات أو أزمات تعاقدية في الوقت الراهن.

استمرار جون إدوارد في مهامه

كما شدد المصدر على أن عقد المدير الرياضي يمتد لمدة ثلاث سنوات، ولا توجد نية لدى مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات أو تغييرات في الوقت الحالي.

وأكد أن جون إدوارد يواصل عمله بشكل طبيعي داخل النادي، ويقوم بمهامه في متابعة الملفات الخاصة بانتقالات اللاعبين، إلى جانب إعداد تقارير فنية وتسويقية لدعم الجهاز الفني والفريق الأول.







