الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة
أدعية النبي في الصلاة.. احفظها كما جاءت في سنة الرسول
تفاصيل عقد جون إدوارد في الزمالك وحقيقة الشرط الجزائي
اللجنة المصرية لإغاثة غزة: شكرا للقيادة المصرية لجهودها المستمرة بدعم القطاع
يتصرف بعقلية طفل.. سر أزمة لامين يامال في كلاسيكو الأرض
مفاوضات مفتوحة.. موقف فيستون ماييلي من الانتقال إلى الأهلي
بالونات الهيليوم تغزو المجال الجوي.. ليتوانيا تغلق الحدود مع بيلاروسيا
علاقة عاطفية وسم في العصير.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة إنهاء حياة سيدة وأطفالها
سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية
رئيس غزل المحلة: الأهلي تواصل معنا لضم ثلاثي الفريق الأول
جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تفاصيل عقد جون إدوارد في الزمالك وحقيقة الشرط الجزائي

رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن كواليس جديدة تتعلق بعقد المدير الرياضي لنادي الزمالك جون إدوارد، وذلك نقلًا عن مصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء، حيث أوضح تفاصيل مهمة بشأن طريقة حصوله على راتبه ومدى صحة ما تردد حول وجود شرط جزائي ضخم في عقده.

راتب جون إدوارد من التسويق والصفقات

وأوضح المصدر  في تصريحات لبرنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه خالد الغندور أن المدير الرياضي لا يتقاضى راتبًا شهريًا ثابتًا من خزينة النادي، بل يعتمد على نسبة من الصفقات التي يبرمها سواء كانت تتعلق بضم لاعبين جدد أو تسويق لاعبي الزمالك خارجيًا.

وأشار إلى أن هذا النظام جرى الاتفاق عليه منذ بداية التعاقد معه، في إطار خطة إدارة النادي لتقليل الأعباء المالية الثابتة على النادي، مع تحفيزه على تحقيق أكبر استفادة من سوق الانتقالات.
 

نفي وجود شرط جزائي بمليوني دولار

وردًا على الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول وجود شرط جزائي ضخم في عقد جون إدوارد تصل قيمته إلى مليوني دولار، أكد المصدر بشكل قاطع أن تلك الأنباء غير صحيحة تمامًا، مشيرًا إلى أن العقد يخلو من أي بنود مالية مبالغ فيها.

وأضاف أن العلاقة بين النادي والمدير الرياضي قائمة على التعاون والثقة المتبادلة، ولا توجد أي خلافات أو أزمات تعاقدية في الوقت الراهن.

استمرار جون إدوارد في مهامه

كما شدد المصدر على أن عقد المدير الرياضي يمتد لمدة ثلاث سنوات، ولا توجد نية لدى مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات أو تغييرات في الوقت الحالي.

وأكد أن جون إدوارد يواصل عمله بشكل طبيعي داخل النادي، ويقوم بمهامه في متابعة الملفات الخاصة بانتقالات اللاعبين، إلى جانب إعداد تقارير فنية وتسويقية لدعم الجهاز الفني والفريق الأول.


 


 

