جمال حمزة مهاجماً جون إدوارد: معملش حاجة غير توجيه الشكر لعمال أوضة اللبس

انتقد جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، قرار تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا لنادي الزمالك، مشيرا إلى أنه كان قرارا خاطئا من البداية. .

وقال جمال حمزة في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: جون إدوارد لم يقدم شيئا لنادي الزمالك منذ توليه منصب المدير الرياضي للنادي.

وأضاف: جون إدوارد معملش حاجة لنادي الزمالك غير انه وجه الشكر لعمال اوضه اللبس عند توليه المدير الرياضي مباشرة، وكنت أتمنى نجاح تجربته مع نادي الزمالك ولكنه لحد الآن غير موفقة.

وتابع: الصفقات التي أبرمها ليست على مستوى نادي الزمالك، كما انها أزمة الزمالك منذ البداية هو تواجد جون إدوارد مشرفا على قطاع كرة القدم، والفريق يعاني من تراجع واضح فنيا وبدنيا وأتمنى تحرك مجلس الزمالك سريعا.

وأردف: ضد تواجد يانيك فيريرا على رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك، لأنه لن يناسب طموحات فريق كبير بحجم وجماهيرية نادي الزمالك ولن يقدم عما قدمه مع الفريق