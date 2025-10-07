جمال حمزة: أزمة الزمالك في تعيين جون إدوارد من البداية مشرفاً على فريق الكرة

انتقد جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، الوضع الحالي الذي تعيه القلعة البيضاء، وتراجع نتائج الفريق في الدوري الممتاز.

وقال جمال حمزة في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتاني على راديو ميجا إف إم: نادي الزمالك للأسف في الوقت الحالي، بيعيش حرب إلكترونية بين لجان المسؤولين علي السوشيال ميديا، منهم أعضاء في مجلس الإدارة

وأضاف: الوضع العام في الزمالك ليس في أفضل حال، كما أن قرار تعيين جون إدوارد مديرا رياضينا للنادي من البداية كان قرار خاطئ من مجلس الإدارة.

وتابع: جون إدوارد لم يقدم شيئا لنادي الزمالك منذ تعيين مديرا رياضيا، كما أن الصفقات التي أبرمها ليست على مستوى نادي الزمالك، كما انها أزمة الزمالك منذ البداية هو تواجد جون إدوارد مشرفا على قطاع كرة القدم.

وواصل: الشئ الوحيد الذي فعله جون إدوارد منذ قدومه مديرا رياضيا لنادي الزمالك هو توجيه الشكر لعمال اوضه اللبس بنادي الزمالك، وذلك يعتبر الانجاز الوحيد، ولكن أنا كنت أتمنى نجاح التجربة من البداية ولكنها لم تنجح حتى هذه اللحظة.