مصدر من اتحاد المصارعة لـ صدى البلد : كيشو يضغط للعب باسم مصر

كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد المصري للمصارعة حقيقة تجنيس إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر لصالح منتخب أمريكا خلال الفترة المقبلة.

وأكد الاتحاد المصري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : كيشو خارج حسابات منتخب مصر للمصارعة منذ أزمة باريس ويواجه صعوبة للتجنيس أيضا في أمريكا

واضاف المصدر : كيشو يحاول الضغط على الاتحاد لمحاولة اللعب باسم مصر من جديد وسط رفض تام من جانب الاتحاد للفكرة.

وأكمل : وجود كيشو في أمريكا نعتبرها محاولة ضغط فقط وعلى أرض الواقع يصعب على كيشو اللعب باسم أمريكا إلا بعد مرور 3 سنوات كاملة على اخر بطولة لعبها باسم مصر.

وأختتم المصدر تصريحاته قائلا : يستطيع أي لاعب التدريب مع منتخب أمريكا ولكن لا يستطيع حجز المراكز الأولى للمشاركة في البطولات والتجنيس فكرة صعبة في الوقت الحالي