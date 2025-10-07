مصدر بالزمالك: قدمنا كل الأوراق المطلوبة بشأن أرض أكتوبر وننتظر خطاب الإسكان

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مصدر بالزمالك تفاصيل جديدة بشأن أرض أكتوبر عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مصدر بالزمالك: قدمنا كل الأوراق المطلوبة بشأن أرض أكتوبر".

وأضاف :"ننتظر فقط خطابا من وزارة الإسكان بعودة الأرض".



وقد تحدث الإعلامي خالد الغندور عن أسباب تراجع أداء فريق الزمالك في مباراة القمة وموقف يانيك فيريرا من الاستمرار في القيادة الفنية للفارس الأبيض.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"ارض اتسحبت و مش بترجع كل يوم بكرة و مدرب اقل من العادي مش عارف يعمل انسجام و لا يعمل تشكيل و لا تغيير في الوقت المناسب و لاعبين لم يحصلوا علي عقودهم من الموسم الماضي و اندية لم تحصل علي الجزء الاول من انتقال لاعبيتهم و عايز تنافس و تجيب بطولة طيب ازاي".