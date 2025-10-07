أحمد حسن: الزمالك يحاول إنهاء الإجراءات الإدارية للحصول على قرض بقيمة 200 مليون جنيه

كشف الإعلامي أحمد حسن عن محاولة نادي الزمالك إنهاء الإجراءات الإدارية للحصول علي قرض .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الزمالك يحاول إنهاء الإجراءات الإدارية للحصول على قرض بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه".



وكان قد عقد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، اجتماعا، مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة أمور الفريق الأول لكرة القدم وأسباب النتائج الأخيرة في بطولة الدوري ، وكافة المعوقات التي تسببت في تلك النتائج وكيفية تعديل المسار في المرحلة المقبلة من أجل عودة الزمالك إلى طريق الانتصارات .

وتم الاتفاق على استمرار الاجتماعات بين رئيس النادي والمدير الرياضي ، لحين عقد اجتماع مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق فور عودته إلى القاهرة ، للوقوف معه على ما حدث في المباريات الأخيرة، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الفريق بما يلبي طموحات جماهير الزمالك.