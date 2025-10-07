بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن محمود بنتايج

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن مفاجأة سارة لجماهير نادى الزمالك بشأن دفع مجلس الإدارة الحالي مبالغ باهظة لإنهاء بعض الأزمات في الفترة الأخيرة.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير"، إن هناك انفراجة فى أزمة مستحقات المغربى محمود بنتايج، مشيرا إلى أن الزمالك بصدد حل هذه الأزمة الأسبوع المقبل بدفع جزء من مستحقات اللاعب.

واضاف أن المجلس الحالى يتحمل أعباءً كثيرة، ولكن ذلك كان ضمن الوعود الانتخابية، مشيرا إلى أن الجماهير أهم ملف لديها فريق الكرة والمكسب فقط.

وكان حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد اجتماعا مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، وتم خلال الاجتماع مناقشة جميع أمور الفريق الأول لكرة القدم وأسباب النتائج الأخيرة في بطولة الدوري، وجميع المعوقات التي تسببت في تلك النتائج وكيفية تعديل المسار في المرحلة المقبلة من أجل عودة الزمالك إلى طريق الانتصارات.

وتم الاتفاق على استمرار الاجتماعات بين رئيس النادي والمدير الرياضي، لحين عقد اجتماع مع البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، فور عودته إلى القاهرة، للوقوف معه على ما حدث في المباريات الأخيرة، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الفريق بما يلبي طموحات جماهير الزمالك.