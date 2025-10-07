محمود جهاد جاهز لقيادة الزمالك في مواجهة ديكيداها الصومالي

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف محمود جهاد لاعب الوسط من المشاركة في المباريات المقبلة.

وأكد المصدر أن محمود جهاد تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الماضية، وانتظم في التدريبات الأخيرة قبل مباراة غزل المحلة الأخيرة.

وشدد المصدر على أن اللاعب سيكون جاهز للمباريات المقبلة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، بداية من لقاء الزمالك وديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام بعد التعادل مع غزل المحلة في المباراة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري.