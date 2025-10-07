شوبير يعلق على قرار الزمالك بشأن جون إدوارد

علق الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، علي قرار نادي الزمالك بتمسك واستمرار جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي.

وقال أحمد شوبير ، خلال برنامجه "مع شوبير" الذي يقدمه على إذاعة "أون سبورت إف إم": "الزمالك أصدر بيانا نفى خلاله ما تردد عن رحيل جون إدوارد، ممكن يكون جون إداورد عامل شكل كويس و خطة لكن مظبتش مع الفرقة ، وهنا النادي اختار الاستقرار، وإكمال تجربة جون وجميل جدا انه نفس هذا الأمر ".

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك، في بيان رسمي، أنه لا صحة مطلقًا لما تردد خلال الساعات الأخيرة بشأن وجود نية لإنهاء تجربة جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، مشددًا على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يستند إلى أي مصدر موثوق.



نفي رسمي للشائعات

وأوضح المجلس أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول دراسة مجلس الإدارة إنهاء تعاقد جون إدوارد، ما هو إلا شائعات لا أساس لها، هدفها زعزعة استقرار الفريق وإثارة البلبلة بين الجماهير، مؤكدًا أن إدارة النادي متمسكة باستمرار المدير الرياضي في منصبه وثقتها الكاملة في قدراته وخبراته.

إجراءات قانونية ضد مروّجي الأكاذيب



وشدد مجلس الإدارة على أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروّج شائعات تمس فريق الكرة أو تسعى للإساءة إلى استقرار النادي، مشيرًا إلى أن الزمالك يحتفظ بحقه القانوني الكامل في ملاحقة مروّجي الأخبار الكاذبة التي تستهدف التأثير سلبًا على مسيرة الفريق في الموسم الجاري.