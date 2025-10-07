قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة محتملة للأهلي.. نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده
شيخ الأزهر يزور الدكتور أحمد عمر هاشم.. ويدعو له بالصحة والعافية
دعوات بالشفاء للدكتور أحمد عمر هاشم بعد تدهور حالته الصحية
فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر: تطوعت بالجيش لخدمة بلدي ومساعدة الجرحى والمصابين
إجراءات ضد مروّجي الأكاذيب.. الزمالك يرد على أنباء رحيل جون إدوارد
مقتـ ل شخص وإصابة آخرين باشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد في حلب
الفخر العربي.. سفير الإمارات يهنئ مصر بفوز خالد العناني مديرا عاما لليونسكو
الجندي محمد صاحب علامة النصر خلال حرب أكتوبر يكشف كواليس هذه اللحظة التاريخية
وزير السياحة والآثار يعلق على فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو: عنده برنامج انتخابي رائع
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
إغلاق 5 مدارس سودانية في أسوان تعمل دون ترخيص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إجراءات ضد مروّجي الأكاذيب.. الزمالك يرد على أنباء رحيل جون إدوارد

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، في بيان رسمي، أنه لا صحة مطلقًا لما تردد خلال الساعات الأخيرة بشأن وجود نية لإنهاء تجربة جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، مشددًا على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يستند إلى أي مصدر موثوق.

نفي رسمي للشائعات

أوضح المجلس أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول دراسة مجلس الإدارة إنهاء تعاقد جون إدوارد، ما هو إلا شائعات لا أساس لها، هدفها زعزعة استقرار الفريق وإثارة البلبلة بين الجماهير، مؤكدًا أن إدارة النادي متمسكة باستمرار المدير الرياضي في منصبه وثقتها الكاملة في قدراته وخبراته.
 

إجراءات قانونية ضد مروّجي الأكاذيب
 

وشدد مجلس الإدارة على أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروّج شائعات تمس فريق الكرة أو تسعى للإساءة إلى استقرار النادي، مشيرًا إلى أن الزمالك يحتفظ بحقه القانوني الكامل في ملاحقة مروّجي الأخبار الكاذبة التي تستهدف التأثير سلبًا على مسيرة الفريق في الموسم الجاري.

دعم متواصل لفريق الكرة

وأكد مجلس الزمالك التزامه التام بدعم إدارة الكرة الحالية، والعمل على تذليل كل العقبات والصعوبات التي قد تواجه الفريق خلال مشواره في البطولات المحلية والقارية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تهيئة المناخ المناسب أمام الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

رؤية مستقبلية وطموحات جماهيرية
 واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن جميع الخطوات التي يتخذها النادي تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق طموحات جماهير الزمالك، واستمرار مسيرة الفريق في المنافسة على البطولات، بما يليق بتاريخ القلعة البيضاء ومكانتها الكبيرة في الكرة المصرية والإفريقية.


 

الزمالك جون ادوارد اخبار الزمالك دوري نايل اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

ترشيحاتنا

الدكتور خالد العناني

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو

خالد العناني

مدير مكتبة الإسكندرية: فوز العناني بمنصب مدير عام اليونسكو سيثرى الحالة الثقافية

محمد رمضان

‏ المكتب الإعلامي لمحمد رمضان يرد على الأخبار المغلوطة بشأن أغنية رقم واحد

بالصور

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

رام 1500
رام 1500
رام 1500

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

أرز بالدجاج
أرز بالدجاج
أرز بالدجاج

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تعرف على هافال جوليان 2026 في السعودية

هافال جوليان 2026
هافال جوليان 2026
هافال جوليان 2026

فيديو

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد