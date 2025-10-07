إجراءات ضد مروّجي الأكاذيب.. الزمالك يرد على أنباء رحيل جون إدوارد

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، في بيان رسمي، أنه لا صحة مطلقًا لما تردد خلال الساعات الأخيرة بشأن وجود نية لإنهاء تجربة جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، مشددًا على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يستند إلى أي مصدر موثوق.

نفي رسمي للشائعات

أوضح المجلس أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول دراسة مجلس الإدارة إنهاء تعاقد جون إدوارد، ما هو إلا شائعات لا أساس لها، هدفها زعزعة استقرار الفريق وإثارة البلبلة بين الجماهير، مؤكدًا أن إدارة النادي متمسكة باستمرار المدير الرياضي في منصبه وثقتها الكاملة في قدراته وخبراته.



إجراءات قانونية ضد مروّجي الأكاذيب



وشدد مجلس الإدارة على أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروّج شائعات تمس فريق الكرة أو تسعى للإساءة إلى استقرار النادي، مشيرًا إلى أن الزمالك يحتفظ بحقه القانوني الكامل في ملاحقة مروّجي الأخبار الكاذبة التي تستهدف التأثير سلبًا على مسيرة الفريق في الموسم الجاري.

دعم متواصل لفريق الكرة

وأكد مجلس الزمالك التزامه التام بدعم إدارة الكرة الحالية، والعمل على تذليل كل العقبات والصعوبات التي قد تواجه الفريق خلال مشواره في البطولات المحلية والقارية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تهيئة المناخ المناسب أمام الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

رؤية مستقبلية وطموحات جماهيرية

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن جميع الخطوات التي يتخذها النادي تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق طموحات جماهير الزمالك، واستمرار مسيرة الفريق في المنافسة على البطولات، بما يليق بتاريخ القلعة البيضاء ومكانتها الكبيرة في الكرة المصرية والإفريقية.



