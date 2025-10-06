قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ترتيب الدوري.. المصري يتصدر والزمالك وصيفا والأهلي ثالثا

يسري غازي

حافظ فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي على صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز عقب إنتهاء الجولة العاشرة من المسابقة المحلية برصيد 18 نقطة.

وحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في المركز الثاني فى ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة خلف المصري البورسعيدي بعد التساوي في النقاط.ورغم فوز فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت على نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية ووصوله إلي النقطة 18 والتساوي مع النادي المصري وغريمه التقليدي نادي الزمالك في ترتيب جدول الدوري الممتاز إلا أن الأهلي يظل كما هو فى المركز الثالث بفارق هدف وحيد عن الفريق البورسعيدي إلا أنه يتبقي له مباراة مؤجلة من عمر الدوري الممتاز.

وتوقفت منافسات بطولة الدوري الممتاز عقب بدء سريان الأجندة الدولية نظرا لإرتباط منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن بخوض مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو على مدار يومي 8 و 12 أكتوبر الجاري ضمن تصفيات بطولة كأس العالم 2026 بـ أمريكا.

وعقب توقف الدوري الممتاز يلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب جيبوتي بعد غد الأربعاء في كازابلانكا بـ المغرب فى تصفيات مونديال 2026 بـ أمريكا.ترتيب الدوري المصري1- المصري البورسعيدي 18 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز 

2- الزمالك 18 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز 

3- الأهلي 18 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز 

4- سيراميكا كليوباترا 17 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز 

5- وادي دجلة 15 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز 

6- بيراميدز 14 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة من عمر الدوري الممتاز 

7- انبي 14 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز 

8 - سموحة 14 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز 

9- بتروجيت 14 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز 

10- الجونة 12 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز 

11- 12 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز 

12- فوتشر 12 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز 

13- البنك الأهلي 11 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز 

14- غزل المحلة 11 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز 

15- حرس الحدود 11 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز 

16- طلائع الجيش 9 نقاط في ترتيب جدول الدوري الممتاز 

17- الاتحاد السكندري 8 نقاط في ترتيب جدول الدوري الممتاز 

18- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط في ترتيب جدول الدوري الممتاز 

19- فاركو 5 نقاط في ترتيب جدول الدوري الممتاز 

20- المقاولون العرب 5 نقاط في ترتيب جدول الدوري الممتاز 

21- الإسماعيلي 4 نقاط في ترتيب جدول الدوري الممتاز 

الدوري الأهلي الزمالك المصري البورسعيدي بيراميدز الإسماعيلي

